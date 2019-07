Ve věku 88 let zemřel v pátek chirurg Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za svou šedesátiletou lékařskou praxi zachránil život tisícům dětí. Za svou práci získal mnoho významných ocenění. ČTK o úmrtí dnes informovala mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková.

Koutecký se narodil do úřednické rodiny. Po studiu medicíny šel na umístěnku do Nového Bydžova a po půl roce do léčebny v Janských Lázních. Po dvou letech se dostal do Prahy. V praxi se setkával s dětskými pacienty s nádory, kterým lékaři nemohli pomoci. Začal se léčbě věnovat a v roce 1964 položil základy dětské onkologie v Československu.