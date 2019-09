„Rodiče by měli zjistit, k čemu má dítě sklony a co ho více baví, a neřídit se tím, co zrovna frčí a čím se rodič může pochlubit na sociálních sítích. Chlapec může být třeba nadšený z kroužku zálesáka, z pozorování přírody, její ochrany a přežití v přírodě, nebo to může být někdo, koho zase baví všestranně sportovat, ten si vybere třeba náš kroužek sportmaniak, kde si vyzkouší patnáct sportů v průběhu celého školního roku a podle toho si pak vybere, kterému z nich se chce věnovat.“

Děti jsou v zájmech přelétavé

Mnozí rodiče ovšem jistě zažili situaci, kdy se z vytouženého zájmu pro dítě stane nepřítel číslo jedna. Zkrátka kroužek ho přestane bavit a nechce do něj chodit. Jak tedy vyřešit dilema, jestli mám syna či dceru nutit, aby ještě vydrželi, když už je to zaplacené, nebo podlehnout jejich naléhání a dovolit jim všeho nechat?

„Je normální, že děti jsou ve svých zájmech přelétavé. K nám chodí nejvíce dětí v rozmezí mezi pěti a dvanácti lety věku. To je období, kdy se jejich osobnost teprve formuje a vyhraňuje. Děti opravdu zkoušejí, co je bude bavit. Rozhodně bych na dítě netlačila, i když je dobré se s ním domluvit, aby vydrželo aspoň jedno pololetí,“ doporučuje zakladatelka společnosti Kroužky a dodává, že každá dohoda se dá samozřejmě změnit.

„Já jsem zastáncem toho, že rodiče by měli vnímat přání svých dětí a reflektovat ho. Samozřejmě že ne okamžitě. Může se stát něco, co nesouvisí s danou zájmovou činností, ale například s momentálním sociálním klimatem ve škole. Když vám dítě řekne, že se mu nikam nechce, není to důvod k okamžitému odhlášení z kroužku, ale rodič by měl zbystřit, snažit se dítě podpořit a až ta situace, která není dítěti příjemná, přejde, domluvit se s ním co dál,“ radí.

Je také dobré si s dítětem povídat, co v kroužku dělá, co se dozvědělo, kdo ze školy tam s ním ještě chodí a tak dále. „U nás děláme to, že rodič dostane po každém kroužku zprávu o tom, co děti dělaly, co se naučily a čemu se budou věnovat příště,“ říká Marie Vraná Růžička, která dobře ví, že nakolik bude daná činnost dítě bavit, hodně záleží na lektorovi.

A kolik kroužků je pro dítě tak akorát, aby nebylo přetížené a unavené? „To je velmi individuální. Díky tomu, že mám pět dětí, dokážu to posoudit i z pohledu maminky. Každé dítě je jiné. Některé je citlivější a v odpoledních hodinách potřebuje mít svůj klid, být doma s rodiči a nerozptylovat se ještě nějakou další činností. Další naopak aktivně vyhledává společnost kamarádů, nějaké podněty, o všechno se zajímá, chce se učit hrát na flétnu, tancovat, malovat a všechno ho baví,“ Marie Vraná Růžička.

„Rodiče jsou často rádi, že mohou využít služeb profesionálů. Je to takový vzrůstající trend, který sleduji za poslední tři roky. Rodiče si říkají, aby to s tou zájmovou činností nepřehnali, ale na druhou stranu nechat dítě celé odpoledne hrát jenom počítačové hry, koukat na YouTube nebo do mobilu, to není v pořádku.“

Webové stránky některých organizací nabízejících zájmové kroužky



www.krouzky.cz (organizace nabízí široké spektrum kroužků v oblastech Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Olomouc, Zlín, Ostrava, východní Čechy)



www.ddmpraha.cz (působí v Praze, další Domy dětí a mládeže, které nabízejí mnoho různých kroužků, najdete po celé ČR podle vašeho bydliště)



www.zohir.cz (kroužek parkouru, který působí ve většině krajů a větších měst ČR)



www.vedanasbavi.cz (vědecké kroužky, které najdete ve městech: Praha, Brno, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec a mnoha dalších)



www.krouzkyatabory.cz (vyhledávač nejrůznějších kroužků od hudebních po sportovní, táborů i doučování)