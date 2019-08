„Snažíme se učit zahrádkáře starat se o zahrádky tak, aby spotřebovali co nejméně vody,“ řekla mluvčí Českého zahrádkářského svazu Marta Pawlicová. Třeba pěstováním rostlin, jež potřebují méně vody, jako brambory či kukuřice. „Také hrášek vydrží větší sucho. Naopak když chcete rajčata, tak se bez vody neobejdete,“ dodala.

„S regulací odběrů vody do jisté míry souhlasíme, i když nás to mrzí, protože zahrádky vodu potřebují,“ míní předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. Doporučuje nákup větších nádrží a sudů na vodu. Zahrádkáři ji do nich jímají už od jara. „Srážek je opravdu málo, a pokud si ji nenachytáme zkraje sezony, tak se vody v průběhu roku nedostává,“ vysvětlil.

Přispívá i stát

Zahrádkářské spolky mohou čerpat dotace z operačního programu Životní prostředí. „Dotaci může využít například na vybudování podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu v zahrádkářské kolonii,“ řekla Deníku mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím z programu Dešťovka peníze na podzemní nádrže na srážkovou vodu či zelené střechy veřejných budov. Do začátku prázdnin obce zažádaly o 150 milionů korun.