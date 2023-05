Nejenom vyšší daně pro firmy či růst daně z nemovitostí. Úsporný balíček, kterým chce kabinet premiéra Petra Fialy v příštím a přespříštím roce vylepšit hospodaření státu o 150 miliard korun, obsahuje mnoho návrhů, jež se zatím v médiích příliš neskloňují. Včetně takových, které by šlo označit za kuriózní. Deník.cz vybral některé méně propírané změny.

Úsporný balíček, kterým chce vláda v příštím a přespříštím roce vylepšit hospodaření státu o 150 miliard korun, obsahuje mnoho návrhů, jež se zatím v médiích příliš neskloňují. Včetně takových, které lze označit za kuriózní. Najdete je v článku. | Foto: ČTK

Nižší platy eráru

Stát chce šetřit hlavně u sebe, naplánoval si škrt 20 miliard korun. A zaměstnance „eráru“ to bude bolet hned dvakrát. Nejprve u platů: každé ministerstvo musí provozní výdaje snížit o pět procent a celkový objem vyplácených mezd klesne o dvě procenta. Platí to pro všechny státní zaměstnance s výjimkou učitelů, pro příspěvkové organizace a organizační složky státu. I tak se na platy příští rok vydá 250 miliard korun.

Důchodová reforma přehledně: Co vše se změní. Jak to bude s předčasnou penzí

Osekané FKSP

Ve státních a příspěvkových organizacích nastane od ledna 2024 i druhý velký zásek. Vláda sníží o polovinu peníze v populárních Fondech kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Z těchto peněz přitom ředitelé svým lidem přispívají na rozličné věci, třeba na nové brýle, očkování, na rekreaci, na vstupenky a podobně. Teď na to mohli použít dvě procenta z objemu peněz na platy, nově to bude jen procento. Pro představu: letos na FKSP šlo 5,2 miliardy korun.

Prezidente zaplať

Šetřit se bude všude. I v peněžence hlavy státu. Dnes prezident pobírá měsíční plat 341 200 korun a dalších 317 tisíc korun jako takzvané náhrady (třeba na nákup ošacení, ubytování, cestovné atp). Doteď se samotný plat nejvyššího ústavního činitele nedanil, od ledna bude, a to klasickou sazbou pro zaměstnance (do 161 tisíc se platí 15 procent, částka nad tuto hranici podléhá dani 23 procent).

Nerudová: Opozice by změny důchodů měla chápat, staví na závěrech její komise

Konec kolkových známek a pokutových bloků

Zajímavostí reformního balíčku je ohlášený konec papírových pokutových bloků, které dostávají lidé při prohřešku takzvaně na místě. Stát už nechce platit za jejich tisknutí (prodražují je bezpečnostní prvky). Od ledna 2025 vydají policisté či celníci jen elektronické potvrzení o pokutě. A stejně jako papírové pokuty skončí i papírové kolkové známky, které kupujeme na poště a lepíme na některé úřední žádosti. Úhrada bude elektronická.

Služební Ferrari? Už ne

Vláda v rámci reformy řeší i takzvaná firemní auta. Lidé si je koupili takzvaně „na firmu“ ale v reálu spíše používali na soukromé účely. Například v roce 2020 bylo u nás registrováno 101 nových vozů Ferrari, z toho 96 bylo vedených jako firemních. Nově se proto daňově uznatelnými stanou jen první dva miliony z ceny kupovaného vozu.

Daňový balíček: Dvě sazby DPH, dražší dálniční známka i vyšší daň z nemovitosti

Víno jako (ne)chtěný dárek

Velká část ministrů vlády pochází z jižní Moravy a na reformě je to poznat. Vinaři patří mezi „vítěze“ reformního balíčku. Na rozdíl od lihovarníků či prodejců točeného piva se jim spotřební daň ve výši 23 korun za litr tichého vína zavádět nebude. Hlavním argumentem vlády je fakt, že daň neplatí vinaři ve většině zemí Evropské unie. O jednu výhodu ale tekutá réva přijde. Nyní je možné lahev vína v ceně do 500 korun „hodit do nákladů“, pokud se jedná o dar na reprezentaci firmy. To už od ledna nepůjde.

Na knížky nula, noviny nejdražší v Evropě

Velkou rošádu ministerstvo financí předvedlo u stávající desetiprocentní sazby DPH na knihy, tisk a časopisy. Knihy budou od ledna 2024 v nulové sazbě, což knižní vydavatelství výrazně ocenila. Podle informací Deníku však bude mít úleva i nečekaný efekt – méně knížek vydaných na podzim v předvánočním období. Část vydavatelství raději počká s vydáním některých titulů až na příští rok. Časopisy se octnou v 12procentní sazbě, podle ministerstva pro to, aby se zachovala výhoda pro vědecké tituly. Tuto výhodu budou využívat všechny časopisy bez rozdílů, včetně třeba pornografických. A nejhůře dopadly noviny, které míří do základní 21procentní sazby. Češi tak za ně budou platit nejvyšší daň v Evropě (průměr EU je mezi 5 až deseti procenty).

KOMENTÁŘ: Vláda ničí média

Levněji jíst a umřít

A trochu nadsázky na závěr: o něco levnější možná budou od ledna potraviny (bez nápojů), léky, stavební práce a také dětské autosedačky. Pokud by snad vládní reformy někdo nepřežil, může ho „potěšit“ alespoň fakt, že v rámci snížení druhé sazby DPH z 15 procent na 12 vláda rozhodla také o snížení daně na pohřební služby.