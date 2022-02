Silný vítr v Česku opět působil výpadky proudu, omezil provoz na tratích

ČTK

Silný vítr v noci a během soboty opět působil výpadky dodávek elektřiny a omezoval dopravu. Bez proudu bylo přes 50 tisíc odběratelů, spadlé stromy přes trať postupně zastavily provoz na desítkách úseků železnic. Hasiči zasahovali od půlnoci do 14:00 u víc než 1100 událostí souvisejících s větrem, nejvíce v Plzeňském kraji. Po odpoledním uklidnění se silný vítr do Česka podle meteorologů vrátí od sobotní půlnoci a foukat bude až do úterního rána.

Hasič rozřezává spadlý strom. | Foto: ČTK