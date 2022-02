Upravit zákon podle námitek senátorů nebo jen prodloužit platnost jeho současného znění i po 28. únoru podle Válka v podstatě nejde. "Pandemický zákon vedl k tomu, že byla vydávána opatření v rozporu se zákonem," řekl ministr. Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. "Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem," řekl.