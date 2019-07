"Akce je pořádána jednak po výzvě Milionu chvilek, aby byli občané aktivní a nenechávali to na jedné aktivistické skupině. Zdá se nám, že porušování ústavy prezidentem republiky je jeden z kroků k tomu, aby získal absolutní moc v zemi," řekl Bruoth. Spolek Milion chvilek letos po celé zemi organizoval demonstrace za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO).

"Sledujeme a fandíme ústavní žalobě, kterou inicioval senátor Láska. Víme, že to může zůstat někde v šuplíku, roky se lidé cítili bezmocní z právního hlediska, ale pojmenování problému je první krok," uvedl Bruoth.

Návrh ústavní žaloby na prezidenta je postaven na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými více či méně závažnými skutky ústavu porušuje. Konkrétně je v návrhu prezidentovi vytýkáno osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR. Senát by měl návrh projednat ve středu vpodvečer.

"Když před sto lety Masaryk a další zakládali republiku, měli před očima křesťanský ideál, že to bude něco lepšího a vyššího než konstituční monarchie. Že dojde k uznání jednotlivců ze střední vrstvy, a ne hrstky bohatých. To, co předvádí pan Zeman a pan Babiš, je pohrdání prostými lidmi, námi občany," řekl Hayato Okamura. Svoboda vyzval senátory, aby při hlasování o ústavní žalobě nepolitikařili a dostáli své přísaze dodržovat ústavu České republiky.