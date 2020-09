„Od ranních hodin vyjíždíme k následkům silného větru. Do 15 hodiny již evidujeme přes 400 událostí. Nejvíc případů je ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Později hasiči upřesnili, že během dne zasahovali více než 700krát.

„Nejčastěji vyjíždíme k popadaným nebo nalomeným stromům a větvím, které padají nebo hrozí pádem na komunikace. Upevňujeme také střešní krytiny. V Praze na Chodově a v Hloubětíně spadly stromy na zaparkovaná auta. V Praze také vítr komplikoval zásah u požáru strniště v Křeslicích nebo požár trávy v Radlické ulici,“ doplnila.

Popadané stromy zastavily vlaky

Výstrahu před větrem vydali meteorologové již v úterý, ve středu ráno pak své varování upřesnili. „Vydali jsme výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. V nižších polohách bude vát vítr o rychlosti 70 kilometrů v hodině, ve vyšších pak dosáhne až 90 kilometrů za hodinu. Nejsilnější bude po poledni a k večeru začne částečně slábnout,“ popsal Josef Cink z plzeňského hydrometeorologického ústavu.

Hasiči v Plzeňském kraji si jen během dopoledne připsali několik desítek zásahů. Na trati z Chebu do Plzně přerušil spadlý strom mezi Pňovany a Vranovem u Stříbra trakční vedení a musela být zavedena náhradní doprava. Spadlý strom zastavil i vlak na trati z Plané u Mariánských Lázní do Domažlic. „Během dopoledne jsme evidovali 32 případů spojených se silným větrem. Nejčastější jsou to popadané stromy v komunikacích, vyjíždíme hlavně na Tachovsku a Plzeňsku,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Hasiči radí, jak se chovat během silného větru:

Zdroj: HZS ČR

Silný vítr zaměstnal také hasiče ve Středočeském kraji. „Od začátku vydané výstrahy evidujeme 96 událostí,“ informují na twitteru tamní hasiči. Sedm desítek případů z toho podle nich tvoří popadané nebo nebezpečně nakloněné stromy na pozemních komunikacích.

Rozmary počasí si již krátce po poledni vyžádaly několik zranění. V Chlumci nad Cidlinou v Královéhradeckém kraji došlo k pádu skákacího hradu v areálu zábavního parku Fajnpark, při nemž se zranilo celkem sedm dětí, jedno z nich vážně. Na Rychnovsku zase zastavil strom v kolejišti v katastru obce Jámy provoz na trati. „V Náchodě, Jaroměři a Rychnově nad Kněžnou pomohly jednotky se zajištěním uvolněných plechů na střechách domů. V Lípě nad Orlicí a Pecce likvidovali hasiči požár travního porostu po pádu drátů elektrického vedení," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Vítr překvapil také návštěvníky přehrady Nové Mlýny v Jihomoravském kraji. Pěti nešťastníkům museli z vody pomáhat hasiči a záchranáři. „Do člunu nabrali vodu. Záchranáři z vodní záchranné služby pomohli lidem z loďky dostat se bezpečně na břeh. Loďka se potopila, hasiči ji pak vytáhli na břeh," informoval o zásahu mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

V Praze hasiči k 15. hodině evidovali dvě desítky případů. V Hloubětíně, Běchovicích a na Chodově spadly stromy na zaparkovaná auta, v centru města zase hasiči odstraňovali zbytky skla z oken obytného domu. Zasahovali také u uvolněného plechu v Hostivaři a padlého stromu ve Stodůlkách.

Poryvy větru komplikují také zásah hasičů v Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku, kde v jednom ze zemědělských areálů vzplála uskladněná štěpka. „Na místo vyrážejí hasiči nejen ze Středočeského, ale i Jihočeského a Plzeňského kraje. Jedná se dobrovolné jednotky. Zatím nedokáži říci o jak veliký rozsah požáru se jedná, nicméně hasičům komplikuje zásah silný vítr, požár tak pod kontrolou zatím není,“ sdělila středočeská mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Při pohybu venku dejte pozor

Varování Českého hydrometeorologického ústavu platí od středečních 10:30 do 18:00 hodin pro většinu území České republiky. Následkem silného větru hrozí „možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách, nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi a možné komplikace v dopravě“.

#vystraha na: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ od 26.8.00:00 do 29.8.00:00 a dále na SILNÝ VÍTR od 26.8.10:00 do 26.8.18:00 v níže uvedených lokalitách.

Sledujte https://t.co/EEh5QxnJea, nebo mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/wxQVfhqk8N — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 25, 2020

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Radí také „dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel a na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií“.