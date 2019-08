Kde: Planá u Mariánských Lázní

Cenové relace hlavních jídel: 137 až 269 korun

Proč právě sem: Rybí restaurace Na Náměstí skutečně leží, kde název napovídá. Zvenku nenápadná restaurace uvnitř nabízí neobvyklé rybí pokrmy jako je štikozubec obecný nebo sumeček žraločí. Zajímavostí jsou také škvarky z kapra. Zájemci však musejí dávat pozor, kdy přijdou, restaurace má totiž netradiční otevírací dobu. V pondělí a úterý mají majitelé zavřeno. Otevírají až ve středu, pokračují však do neděle. Restauraci navštívil mimo jiné rybář Jakub Vávra nebo herec a muzikant Aleš Háma.

Deco restaurace

Kde: Praha

Cenové relace hlavních jídel: 140 až 570 korun

Proč právě sem: Nedaleko Vltavy v pražských Modřanech leží Chorvatská rybí restaurace Deco. Už z venku zaujme svým moderním vzhledem a nezklame ani uvnitř. Návštěvníci mohou okusit spoustu specialit, bude je to však stát dost peněz. Za jadranské škampi na buzaru, česky krevety na víně, nebo pražmu na způsob Maria Magdalena dají zájemci 570 korun. Mohou však zvolit i běžná jídla pohybující se kolem dvou set korun. Jídla doplňují dovezená chorvatská vína. Kromě ryb mohou lidé ochutnat také lanýže či pljeskavici.

Rybí restaurace Hůrka

Kde: Horní Planá u Českého Krumlova

Ceny hlavních jídel: 160 až 295 korun

Proč právě sem: Pro milovníky rybích jídel i samotného rybaření je rybí restaurace Hůrka na Lipně ideální. Nabízí zapůjčení udic a možnost vyzkoušet si lov na vlastní kůži. Naštěstí pro rybáře, kterým se nepovede nic ulovit, mají v restauraci čerstvých ryb dost. Kuchaři připravují hlavně ryby ze Pstruhařství Hůrka. Nabídka sladkovodních ryb je pestrá. Jsou v ní pstruzi, kapři, candáti nebo štiky. Zejména kapr na černím pivu je vyhlášený. Rodiny, jejichž někteří členovéryby nemají rádi, se nemusí bát, na menu je i kuřecí nebo vepřové maso.

Šupina a šupinka

Kde: Třeboň

Ceny hlavních jídel: 246 až 399 korun

Proč právě sem: Druhá generace rodiny Müllerů dohlíží na více než dvacetiletou tradici rybích jídel v restauracích Šupina a Šupinka. Podnik Šupinka je o čtyři roky mladším sourozencem Šupiny. Obě sousedící restaurace nabízí příjemné posezení a v letních měsících i venkovní terasy. Šéfkuchař nabízí jídla především ze sladkovodních ryb, které pochází z okolí Třeboně. Vyhlášenou specialitou a základním kamenem menu jsou Kapří hranolky, které poprvé připravili Jana a Pavel Müllerovi společně s šéfkuchařem. Recept je rodinným tajemstvím.

Rybářská restaurace U Horáků

Kde: Nová Dědina u Uničova

Cenové relace hlavních jídel: 82 až 199 korun

Proč právě sem: Projíždějící nepřehlédnou velkou a výraznou budovu Rybářské restaurace U Horáků ležící v Nové Dědině u Uničova. Podnik u řeky Oskavy láká na nízké ceny. Pstruha hosté zakoupí od dvaaosmdesáti korun a nejdražší tuňák stojí necelých dvě stě. Nízká cena ovšem neubírá na kvalitě. Návštěvníci mohou ochutnat také žraloka, amura či platýze a na výběr mají z padesáti pokrmů připravených ze sladkovodních ryb. Interiér vyplňuje mnoho vycpaných úlovků, ale také živé ryby v akváriu.

Rybárna na rynku

Kde: Ostrava

Ceny hlavních jídel: 130 až 225 korun

Proč právě sem: Majitelé Rybárny na rynku se k rybám dostali náhodou. Po dvou pracovních zkušenostech z americké Aljašky totiž věděli, že bez ryb už to nepůjde. V Ostravě proto založili rybárnu, kde zpočátku prodávali čerstvé ryby a jídla z nich přidali až později. Do dnes prodávají živé sladkovodní pstruhy nebo kapry a filety z nich. Nabídku doplňují mořské pražmy, krevety nebo živý humři. Polední menu je každý den jiné a zákazníci ho najdou na facebookových stránkách rybárny. K dostání je od jedenácti do jedné hodiny odpoledne.

Rybárna Stern

Kde: Jablunkov na Frýdecko-Místecku

Cenové relace hlavních jídel: 146 až 266 korun

Proč právě sem: Jablunkovská Rybárna Stern ležící u řeky Lomná je velmi nenápadná a člověk by si jí nemusel hned všimnout, nabízí však široký výběr ryb. Hosté tam najdou běžné druhy jako je kapr či candát, zkusit však mohou také nilského okouna, jesetera nebo lína. Že je nabídka rozmanitá potvrzuje také šestačtyřicet hlavních chodů z ryb a osm rybích polévek. Pokud se člověk nemůže rozhodnout, nabízí se volba špízu z okouna a candáta. V letní sezoně mohou zájemci posedět i venku na letní zahrádce.

Koishi restaurant

Kde: Brno

Ceny hlavních jídel: 490 až 2990 korun

Proč právě sem: Šéfkuchařem brněnské restaurace Koishi je Martin Babice, kterého doplňuje sushi mistr Takao Kuroki. Kuchaři v Koishi však nepřipravují pouze sushi. Koncept restaurace je založený na prolínání evropské a asijské kuchyně, proto na menu jsou i hovězí steaky nebo mořský ďas. V letních měsících zákazníci sedí ve dvoře restaurace na čerstvém vzduchu. Navíc si milovníci sushi uvnitř mohou zakoupit suroviny potřebné k domácí výrobě japonské pochoutky. Jídla skvěle doplňuje široká nabídka z vinného baru.

Restaurace Aquarium

Kde: Hradec Králové

Ceny hlavních jídel: 185 až 445 korun

Proč právě sem: Mořské akvárium, letní terasu ale hlavně pravou středomořskou kuchyni nabízí v Hradci Králové restaurace Aquarium.Z běžného menu si milovníci mořských živočichů mohou vybrat grilovanou chobotnici s uzenými rajčaty nebo sivena se špenátovým krémem. Restaurace nabízí kromě klasického menu i privátní, na němž lze najít humry nebo jelení hřbet. Majitelé se snaží běžný provoz zpestřovat zajímavými akcemi. Na konec srpna je připravená sushi fiesta, která přinese pohodový večer s nádechem Asie.

Vojtěch Dufek, Jan Mazáč