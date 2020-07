Starší lidé nebo ti, kteří mají zdravotní problém a nedokážou už si uvařit sami, často neví, že pomoc není daleko. Ve všech městech či obcích už v dnešní době seženete službu, která vám oběd přiveze rovnou domů.

Rozvoz obědů nabízejí často také nemocnice nebo charitativní organizace. | Foto: Shutterstock

Pan Zdeněk žije už několik let sám na chalupě, kterou postavil společně s manželkou ještě v době, kdy jejich jediný syn chodil do školy. Plánovali v ní strávit důchod. Byt nechali synovi a přestěhovali se dvacet kilometrů za město do osady, kde trvale žije dvacet starousedlíků. „Měli jsme tu vše, co jsme ve stáří chtěli. Klid, pohodu, les za domem, čistý vzduch a ve vedlejší vesnici i malý obchůdek se smíšeným zbožím a dokonce poštu,“ vypočítává Zdeněk.