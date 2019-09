Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Informaci webu lidovky.cz potvrdila ČTK mluvčí celníků Martina Kaňková. Šlachta podle ní nyní důvody odchodu komentovat nechce, nesouvisejí ale s jeho pozicí v celní správě.

Robert Šlachta | Foto: Deník/Divíšek Martin

"Je to pravda, pan Šlachta sdělil, že má své důvody k odchodu, v současné době důvody nebude komentovat. Nesouvisí to s pozicí v celní správě," řekla Kaňková. Serveru Šlachta řekl, že důvody sdělí až poté, co ve služebním poměru skončí. Vyloučil také, že by po odchodu do civilu pracoval pro soukromou sféru. U celníků podle webu končí i Šlachtův náměstek Tomáš Sochor, který dříve stejně jako Šlachta působil u ÚOOZ.