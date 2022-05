Hrozí ukončení dodávek zemního plynu také Česku?

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) zatím vláda nemá žádné takové signály. Přesto je podle něj i s touto možností třeba počítat. S využitím zásob a dodávek od jiných dodavatelů by si Česko mohlo krátkodobě vystačit. „Dlouhodobě ale musíme hledat jiná řešení,“ uvedl Fiala.

Nejsou signály, že by Česku hrozilo zastavení dodávek plynu z Ruska, uvedl Fiala

Nakolik je Česko na ruském plynu závislé?

Podle Eurostatu patří Česko mezi země, které jsou na ruském plynu závislé vůbec nejvíce. Stejně jako Lotyšsko totiž spotřebovává jen zemní plyn dovážený z Ruska, ve všech ostatních státech je ruský podíl o něco menší.

Čím by bylo možné ruský plyn postupně nahradit?

Odborníci hovoří zejména o zkapalněném zemním plynu (LNG). Kvůli jeho dovozu je ovšem nutné budovat přístavní terminály na jeho vykládku ze tankerů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce ve spolupráci s Německem využít připravované německé terminály na zkapalněný plyn. Kromě přepravy od moře je ale problémem i samotná kapacita tankerů. Jeden tanker doveze zhruba dvoudenní spotřebu České republiky (v plné zimní spotřebě). Na jeden měsíc „žití“ by tak Česko potřebovalo odhadem deset až 15 tankerů.

Jak se aktuální situace projeví na cenách plynu?

Mezinárodní ceny plynu na burzách ve středu okamžitě vzrostly o 20 procent. Odborníci očekávají, že se evropské státy budou chtít rychle zásobit zemním plynem či LNG pro případ dalšího omezení dodávek. „To by opět vytvořilo tlak na růst ceny,“ uvedl analytik společnosti Roklen Pavel Peterka.

Konec plynu v Evropě. Rusko ukončuje dodávky. Česko je na ráně

Co může ukončení dodávek ruského plynu znamenat pro evropskou ekonomiku?

Evropská unie nyní počítá s tím, že ještě do konce letošního roku sníží dodávky plynu z Ruska o dvě třetiny. Kdyby však Rusové plynové kohouty zavřeli dříve, mohl by nastat neuspořádaný odklon od jejich plynu. „Jeho negativní dopady by zřejmě poslaly evropskou ekonomiku do recese,“ odhaduje analytik ČSOB Dominik Rusinko. To by se samozřejmě týkalo také ekonomiky české.

Má Česko dostatečné zásoby plynu pro příští období?

Aktuální zásoba plynu by Česku vzhledem k tomu, že již končí topná sezona, měla podle odborníků vystačit zhruba na 30 dní. „Neznamená to ale, že by Česká republika mohla jet 30 dní bez ‚ztráty kytičky‘,“ řekl Michal Macenauer ze společnosti EGÚ Brno. Okamžitě by se proto podle něj musela provést opatření ke snížení spotřeby, která není nezbytně nutná. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je nyní v tuzemských zásobnících asi 925 milionů metrů krychlových zemního plynu, což odpovídá loňské spotřebě v květnu a červnu. „Při omezování spotřeby by zásoby vydržely déle,“ stojí na webu ministerstva.

Komu by se v případě akutního nedostatku musel plyn vypnout?

Podle vyhlášky o stavu nouze se počítá s pěti odběrovými stupni při omezení dodávky, a pěti při přerušení dodávky. Nejprve by se zřejmě uzavřely kohouty energeticky náročnému průmyslu, při nejhorším scénáři by se však dodával plyn pouze do nemocnic. V tom případě by musely být odpojeny i domácnosti.

Dodávky plynu: Čtyři evropští odběratelé platí Rusku v rublech, tvrdí Bloomberg

Má nyní Česko dostatečné zásoby pohonných hmot?

Podle příslušné evropské směrnice musí mít členské státy jejich dostatečné zásoby na dobu 90 dní. „Přesné množství ale závisí na aktuální spotřebě,“ uvedl šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Jak se ruský krok může podepsat na cenách pohonných hmot?

Nyní se benzin v Česku prodává v průměru za 43 korun za litr, nafta je obvykle o dvě koruny dražší. Někteří ekonomové očekávají, že v případě „odstřižení“ Německa od ruských zdrojů mohou výrazně poskočit nahoru. „Pohonné hmoty by se v Česku prodávaly minimálně za 60 korun za litr,“ tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Někteří odborníci se obávají, že by mohly být ještě o desetikorunu dražší. Česko by totiž patřilo k nejvíce postiženým zemím, z Ruska totiž pochází přibližně polovina celkové tuzemské spotřeby ropy (včetně potřeb průmyslu).