„Dotyčná maminka je samoživitelka. V Česku nemá trvalý pobyt, i když se zde narodila, studovala vysokou školu a pracuje zde. Má pouze opakovaně prodlužovaný přechodný pobyt za účelem zaměstnání,“ popisuje její případ mluvčí úřadu Iva Hrazdílková.

Protože je cizinka v Česku zaměstnaná, má normální zdravotní pojištění jako kterýkoli pracující Čech. Ale dítě na něj nárok nemělo, i když se zde narodilo. Proto žena počítala s tím, že za něj včas uzavře již zmíněné komerční pojištění. „Syn se ženě narodil předčasně a musel být umístěn do inkubátoru. Komerční pojišťovny ho odmítly pojistit,“ říká Hrazdílková.

Miminka a senioři

Svým způsobem je to logické, protože už od počátku by na tom tratily. Žena proto požádala pro syna o trvalý pobyt z důvodů hodných zvláštního zřetele (na což má podle rozhodnutí Nejvyššího soudu už od roku 2016 právo)a obrátila se na zdravotní pojišťovnu, aby ho zaregistrovala. Ta jí ovšem odmítla vyhovět a dluhy narůstaly. Vyhověla teprve na nátlak ombudsmanky.

„Podobných případů se v Česku stává poměrně dost,“ konstatoval Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Jeho organizace se na podobné případy nespecializuje, ale i přesto jich několik do roka zaznamená. Podobné zkušenosti má i Andrea Předotová z pražské pobočky Poradny pro integraci. „Řešíme to každý rok u mnoha lidí,“ říká. „A to jak u miminek, tak u seniorů. Problém ale třeba u seniorů je ten, že jim komerční pojištění často nepokrývá některé chronické nemoci,“ dodává.

Vysoký dluh

Vyhráno ovšem cizinci nemají ani tehdy, když mají uzavřenu pro dítě komerční smlouvu. Tam totiž pojišťovny hradí například pobyt v inkubátoru pouze do určité výše. Před několika roky takto předčasné narození syna málem zlikvidovalo mladý ukrajinský pár žijící a pracující v Praze. Matka chtěla odjet porodit domů na Ukrajinu, ale syn se narodil předčasně. Měli sice uzavřené zdravotní pojištění, ale pojišťovna odmítla proplatit, protože podmínky ve smlouvě byly podle ní popsány nejasně. „Když jsme si pak dítě chtěli z nemocnice vzít, řekli nám, že tam máme dluh,“ řekla matka Nelya. „Celý život člověk nic nedluží, a najednou zničehonic dluh půl milionu. To je hrůza,“ konstatovala Nelya, která si s manželem musela domluvit v nemocnici šestnáctiletý splátkový kalendář.

Podobné situace nyní do určité míry řeší již zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Rodiče ovšem musejí o trvalý pobyt pro dítě požádat do šedesáti dnů od jeho narození a pak musejí čekat na rozhodnutí úřadů.