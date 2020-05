Jako jedno z ikonických míst spojených s Pražským povstáním si už 75 let připomínáme Most Barikádníků v Holešovicích, jehož předchůdce je spojen s hrdinným odporem místních občanů proti útoku SS od severu. K podobné bitvě došlo ale i na opačné, jižní straně metropole - u Lahovického mostu přes Berounku nedaleko Zbraslavi. Jeho obrana stála desítky životů.

"Osvoboditel Zbraslavi", francouzský poručík Paul Pin, který dokázal v hodině dvanácté oblafnout esesáckého velitele a vynutit si jeho kapitulaci | Foto: Oficiální stránky Městské části Praha - Zbraslav

Boj o Trojský most v Holešovicích (dnes na jeho místě stojí později postavený Most Barikádníků) proslavil hned krátce po válce spisovatel Jan Drda svou povídkou Němá barikáda a následně režisér Otakar Vávra ve stejnojmenném filmu. Tento most ale nebyl jediný, o který se v květnu 1945 strhla v pražské kotlině zuřivá bitva. Na jejím jižním konci se válčilo také. O Zbraslav a Lahovický most.