„Právní analýza od kanceláře Frank Bold Advokáti ukázala, že dokument vedený jako důvěrný je možné zveřejnit, ale až po konzultaci s jeho autorem, kterým je Evropská komise. Do Bruselu proto posíláme dopis s oficiální žádostí. Dialog s komisí by neměl trvat déle než několik týdnů, ale záleží na nich, kdy odpoví,“ informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), podle kterého důvody pro publikování víc než dvousetstránkové zprávy trvají.

Finální zpráva EK totiž nepřijala připomínky českých ministerstev a stejně jako ta předběžná z jara konstatuje premiérův vážný, trvající střet zájmů podle českých i evropských norem kvůli pokračující kontrole Agrofertu a zároveň vlivu na dotační politiku státu.

„Pravidla a hodnoty EU musí respektovat jak Andrej Babiš, tak Praha. A myslím si, že je lepší porazit premiéra ve volbách než v auditech,“ komentoval většinové rozhodnutí rady ke zveřejnění auditu šéf klubu zastupitelů Prahy sobě Jan Čižinský. Podle lídra Spojených sil (TOP 09, STAN) Jiřího Pospíšila Praze nesmí vzniknout žádná škoda, která by hrozila v případě „vypuštění“ auditu „na vlastní pěst“.

Hřib dělá z kolegů blbce, tvrdí Marvanová

Radní za Spojené síly Hana Marvanová hlasovala jako jediná pro okamžité zveřejnění. „Pokutu, která by z toho mohla plynout, by převážil silný veřejný zájem. Odklad přinese víc škody než užitku. Ve veřejnosti to posílí pocit zadržování informací a nahraje to šíření spekulací kolem auditu,“ prohlásila Marvanová, která zároveň vytkla primátorovi přístup k celé kauze.

„Nejdřív vyhlašoval po cestě do Bruselu, že to kompletně zveřejníme. Ve středu jsem ale ani já z pozice radní pro legislativu neuspěla s žádostí o nahlédnutí do textu auditu. A následující den jsme se dozvěděli, že materiál má u sebe kromě primátora a jeho kanceláře také pirátský radní Adam Zábranský. To mě poměrně šokovalo a považuji to za nekorektní postup,“ uvedla dále Hana Marvanová.

„Hřib dělá ze svých kolegů a všech zastupitelů blbce. Budeme chtít jasnou odpověď, s kým jmenovitě jednal v Bruselu o možnosti zveřejnit audit a proč radní Marvanová nebyla informována o celém procesu, když je to právě ona, kdo má v gesci legislativu a transparentnost,“ přisadila si předsedkyně klubu zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Stanovisko uvedené advokátní kanceláře je podle Marvanové navíc jen jedním právním názorem a ona sama dospěla jako zkušená právnička k tomu, že zveřejnění „stojí za ta rizika“. Radní nadto předpokládá, že komise souhlas se zveřejněním v dohledné době nedá, protože případ není navzdory finalizaci textu dokončen – z Bruselu musí ještě do Prahy dorazit český překlad a poté poběží lhůta 60 dnů na oficiální české stanovisko.

Audit požaduje hloubkovou kontrolu

Podle Zábranského, který má audit k dispozici, dokument poukazuje i na vysokou chybovost v administrativě dotací pro Agrofert. „Například v operačním programu Podnikání pro inovace obsahovalo chyby devět z deseti projektů. Auditoři také vyhodnotili nastavení a fungování tzv svěřenských fondů jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný už od samotného počátku,“ tvrdí Zábranský.

Podle něj se zmíněný zákon týkal nejen evropských, ale i národních dotací, veřejných zakázek a investičních pobídek.„Navíc audit požaduje po české straně hloubkovou kontrolu. Z toho důvodu nakonec možná bude muset Česko vymáhat od Agrofertu ještě výrazně vyšší částku, než jsou auditem prozatím stanovené korekce ve výši přibližně 285 milionů korun,“ dodal Zábranský.

Na magistrát přišla kopie auditu proto, že úřad administruje, stejně jako jiné kraje či ministerstva unijní dotace. Strany pražské koalice se nakonec během čtvrtka dohodly, že audit dostane do ruky na vyžádání každý zastupitel. Svěření textu jen jednomu radnímu podle Pospíšila „zbytečně poškozovalo vztahy v koalici“.

O přístup ke zprávě EK prý určitě požádá i zastupitel a zároveň poslanec Patrik Nacher (ANO). „Oceňuji, že koalice nakonec nešla cestou zveřejnění v rozporu s pravidly,“ poznamenal Nacher, který očekává, že zpráva dřív nebo později „unikne“ do médií. Kvůli řešení „Babišova“ auditu, který „nesouvisí s problémy Prahy“, vyzval Hřiba k rezignaci koaliční zastupitel Jan Wolf (Spojené síly, KDU-ČSL). Primátor ale argumentuje tím, že jen řeší agendu ze „svých“ gescí, mezi které patří i zahraniční vztahy a fondy EU.