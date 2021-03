Na tyto kontroly bylo nasazeno přes 26 tisíc policistů, spolu s armádou a celníky se na nich podílí dokonce asi 30 tisíc lidí.

Vedení policie tvrdí, že běžná policejní práce, tedy vyšetřování kriminálních činů, navzdory většímu nasazení části policistů v terénu nijak netrpí. „Stále tak plníme všechny úkoly, které nám stanovuje zákon,“ řekl ve středu Deníku mluvčí policejního prezidia David Schön. Policejní složky podle něj operativně přesouvají své síly tam, kde je třeba. „V rámci kontrol jsou takto nasazeni například policisté ze stálých pořádkových jednotek, nebo se na nich podílejí i kriminalisté,“ konstatoval.

Přestože zatím nejsou k dispozici „tvrdá“ čísla, sami policisté jsou přesvědčeni, že v domovských okresech zůstávají nejen občané, ale také zločinci. „Sledujeme, že trestná činnost klesá,“ řekl Deníku předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič. „Každopádně je toho méně než v minulých letech,“ prohlásil.

Obecně si na větší kriminalitu zatím nestěžují ani starostové. „Zatím žádné informace o zvýšené trestné činnosti, vloupání nebo něčeho takového nemáme,“ řekla Deníku výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Koronavirus mění způsob práce policistů

Šéf policejních odborů Machovič připomněl, že koronavirus mění způsob policejní práce. Kupříkladu některá pracoviště policie nabírají trestní oznámení digitálně. „Trestní oznámení se tak dá ohlásit na dálku, což policistům ulehčuje styk s občany i jejich práci,“ prohlásil Machovič.

Část policistů, kteří nyní v době zákazu přejíždění z okresu do okresu kvůli koronavirové epidemii střeží silnice na jejich hranicích, řeší často jiné úkoly než obvykle. Kupříkladu včera na dálnici D1 mezi okresy Kroměříž a Vyškov našli policisté zraněnou sovu – kalouse ušatého. Poraněného dravce předali zaměstnancům Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Němčicích nad Hanou.

Podle Machoviče jsou policisté na podobné náročné činnosti, jako je kontrola hranic okresů, zvyklí. „Také v minulosti se dělaly různé dopravní a jiné akce, třeba kontroly osob na ubytovnách. Nyní se policisté soustřeďují na silniční kontroly na hranicích okresů,“ konstatoval odborář. „Otázkou k zamyšlení samozřejmě je, jak dlouho to tímto způsobem ještě půjde vydržet. Až čas ukáže, zda to bude platit jen do určeného data, nebo se to ještě prodlouží,“ dodal Machovič.