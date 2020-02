Čtveřici obchodů IKEA v Česku loni navštívilo přes deset milionů zákazníků. Firma se chce letos k těm žijícím mimo největší města více přiblížit, plánuje otevření výdejních míst v Hradci Králové, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a ve Zlíně. „Zákazníci si tak budou moci snadno vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout,“ uvedla obchodní ředitelka IKEA Federica Barberis.

V obou pražských prodejnách švédské společnosti navíc do konce roku přibudou schránky, z nichž si bude možné nepřetržitě vyzvedávat zakoupené zboží. Budou mít šest různých velikostí, takže do nich půjdou uložit jak malé výrobky, tak i větší nábytek.

Domů za tři stovky

Firma od loňského října zboží objednané on-line dopravuje prostřednictvím společnosti PPL zásilky lehčí než 30 kilogramů zákazníkům za jednotnou cenu 300 korun. O dodání zboží až domů mají Češi velký zájem. Podle nedávného průzkumu agentury IPSOS pro společnost Foxdeli tak obvykle činí až 47 procent zákazníků, do výdejen zboží raději chodí jen 28 procent respondentů.

Vliv on-line prodejů nepodceňuje ani Möbelix, který má kromě dvojice prodejen v metropoli pobočky ve všech krajských městech s výjimkou Hradce Králové. „Nákupy přes internet u nás sice nepředstavují dvacet nebo třicet procent tržeb, ale je zřejmé, že on-line má i v segmentu nábytku stále potenciál narůstat,“ řekl Deníku marketingový manažer Möbelixu pro Česko a Slovensko Jergus Holeczy.

S prodejem v non-stop přístupných boxech v Möbelixu zatím nepočítají, umisťovat do nich nábytek je podle Holeczyho složitější. „Samozřejmě že doplňky jako povlečení nebo lampičky by se tímto způsobem prodávat daly, ale zákazníci to po nás ani nevyžadují,“ konstatoval. Lidé naopak rádi využívají nabídku plánování řešení nových kuchyní přímo ve svých bytech, kam za nimi jezdí profesionálové z prodejen.

Möbelix na Slovensku nedávno otevřel trojici menších prodejen ve městech o několika desítkách tisíc obyvatel. „Takové showroomy s možností nákupu zboží by mohly být v budoucnu jednou z cest naší expanze,“ dodal Holeczy.