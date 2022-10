Změnu chce nyní prosadit skupina senátorů. Pokud by novelu Senát schválil, rozhodovali by o ní poté rovněž poslanci. Jednou z předkladatelek návrhu je senátorka Jitka Chalánková (nezávislá). „Postupným tlakem by mohlo dojít k tomu, že by platba v hotovosti mohla postupně vymizet ,“ uvedla Chalánková. Náznaky „temné budoucnosti“ vidí například ve Skandinávii, kde se v některých oblastech již platí jen bezhotovostně.

Poslanec Jan Skopeček (ODS) se zase bojí, aby lidi o jejich peníze zbytečně nepřipravovali bankéři. Nyní jsou sice úrokové sazby pro uložení peněz na účtech relativně vysoké, v nedávné historii se ale pohybovaly kolem nuly a v zahraničí některé centrální banky přistoupily k záporným úrokovým sazbám. „V takovém případě bychom prostě museli trpět to, že máme peníze na bankovních účtech a vkladech, kde je záporná úroková sazba, a my přicházíme o své úspory, aniž bychom z toho systému mohli vystoupit,“ míní Skopeček.

Kartu, nebo hotovost? Důležité rady, jak neskončit na dovolené bez peněz

Oba politici ale mluví z duše také řadě občanů. Potvrdil to i nový průzkum agentury MNForce udělaný exkluzivně pro Deník, a to na reprezentativním vzorku tisíce respondentů. Právo na hotovost by mělo být součástí ústavy podle názoru více než 70 procent z nich. Jen desetina je striktně proti.

Zdroj: DeníkNápad ostatně podporují také zástupci spotřebitelů. Podle ředitelky organizace dTest Eduardy Hekšové jsou bezhotovostní služby komfortní, jen pokud fungují všechny články elektronického řetězu. „Pokud ale cokoli selže nebo jste jakýmkoliv způsobem vyloučeni z toho, abyste byli členy digitální společnosti, tak ten dopad je pro vás naprosto fatální,“ tvrdí Hekšová. Platba hotovostí tak podle ní ve společnosti zachraňuje lidi, kteří nemají přístup k technologiím anebo to s nimi prostě jen neumí. Kupříkladu mnozí senioři.

Platba v hotovosti má být umožněna

Podle hlavního ekonoma finanční skupiny Roger Dominika Stroukala ale nikdo placení v hotovosti nezakazuje, a obzvlášť ne v Česku. „Podíl hotovosti v České republice je v mezinárodním srovnání vysoký a neklesá,“ připomněl Stroukal. Ve Švédsku podle něj navíc hotovostní platby omezili z praktických důvodů, protože zájem o ně klesl. V Česku sice také zájem o bezhotovostní platby stoupá, o hotovost je ale stále velký zájem. Kupříkladu podle České národní banky se v roce 2020 na celkových platbách hotovost podílela 54 procenty.

Hotovost v ústavě? Trendy mluví jinak, Češi bezhotovostní platby využívají více

Čistě bezhotovostní placení dnes dobře znají třeba návštěvníci velkých hudebních festivalů. Pouze bez hotovosti lze například nakupovat občerstvení a platit za další služby na hudební přehlídce Rock for People v Hradci Králové. „Pro lidi je to velký komfort a navíc když jim dojde hotovost, tak nikde na poli nemusí hledat bankomaty,“ pochvaluje si šéf festivalu Michal Thomes. O tom, že by napříště musel opět povinně lidem nabídnout i platbu hotovostí, zatím nechce přemýšlet. „Dokud to nebude schválené, tak to odmítám plánovat a uvažovat o tom,“ prohlásil.

Podle platné legislativy by přitom měli prodejci přijímat hotovost již nyní. Požadovat výlučně bezhotovostní platby totiž obchodníkům nepovoluje zákon o oběhu bankovek a mincí. Žádný postih jim za jeho porušení ovšem nehrozí. „My se domníváme, že by to šlo řešit už na úrovni toho zákona o oběhu bankovek a mincí, ale je to čistě politické rozhodnutí,“ uvedl člen Bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek. Aby však úprava nebyla jako nyní bezzubá, měla by podle něj zavést nějaké sankce.