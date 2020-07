Z dat portálu Zaslat.cz jednoznačné vyplývá, že se zákaznické chování při online nákupech v poslední době mění. Svůj podíl na tom má také koronavirus. Pohledem čísel před epidemií nakupovalo zhruba 36 procent koncových zákazníků přes dobírku. Během covidu to už bylo pouhých 26 procent. A to přitom prodeje přes internet zažívaly během posledních měsíců značný nárůst.

„Zájem o platbu dobírkou už několik let klesá, výrazný pokles jsme zaznamenali pochopitelně během koronaviru. Zákazníci zřejmě chtěli co nejvíce omezit kontakt a kvůli koronaviru tak řada z nich objevila kouzlo online platby. Nemyslím si ale, že by aktuální situace dobírku úplně pohřbila. Pořád zde bude nemalá část zákazníků, která tento způsob platby nezavrhne,“ uvedl Miroslav Michalko, ze společnosti Zaslat.cz.

Klesající trend u dobírek trvá už několik let. V roce 2017 si zvolilo tuto formu platby u přepravní služby Zaslat.cz v průměru 39 procent koncových zákazníků. Letos se k této variantě přiklání necelých 30 procent. U zásilek mezi jednotlivými firmami mimo e-shopy je rozdíl ještě znatelnější: Od roku 2017 až do současnosti dobírka klesla z 36 na 24 procent.

Dobírka zůstává jistotou

Podle Miroslava Michalka by e-shopy zrušením dobírky mohly přijít o řadu zákazníků: „Někteří lidé to stále berou jako nejbezpečnější variantu online nákupu. Je také důležité uvědomit si, že řada Čechů nemá například na platební kartě povolené online platby.“ I přes trvalý pokles u dobírek patří Česko stále k trhům, kde je tato volba oblíbenější než ve zbytku Evropy.

Aktuální čísla také ukazují, že dobírka kvůli omezením v průběhu pandemie oslabila i po návratu do „normálu“. „Využívání dobírky v minulých měsících logicky rapidně kleslo. Avšak i teď, kdy už je dobírku možné využít opět téměř všude, sledujeme, že v květnu byla meziročně na polovičních číslech,” vysvětlil Tomáš Braverman z internetového portálu Heureka.cz. „Naopak zrychlený nástup zažívá online platba. Pokud si zákazník vyzkouší rychlost a bezpečnost této platební metody, málokdy se vrátí zpět k dobírce,” dodal.