„Systémový problém je v tom, jak je dnes koncipována výuka matematiky, včetně nedostatku času na procvičování. Dospěl jsem k závěru, že nápravy tohoto stavu nedosáhneme represí u závěrečné zkoušky,“ dodal ministr školství.

Souhlas i kritika

Jeho původní návrh na sjednocení povinné maturity na zkoušku z češtiny, cizího jazyka a matematiky pro většinu maturitních oborů od školního roku 2021/22, který se momentálně nachází v připomínkovém řízení, tím padá. „Mám možnost materiál změnit během jednání vlády nebo pak ve sněmovně,“ řekl Deníku.

Tam by podporu nepochybně získal u Pirátů, kteří návrh na setrvání u možnosti výběru mezi cizím jazykem a matematikou předložili jako poslaneckou iniciativu. „Současná podoba maturitních zkoušek má řadu nedostatků, které je třeba řešit předtím, než se vůbec o zavádění povinné zkoušky z matematiky začne uvažovat, a to i vzhledem k dosavadním alarmujícím výsledkům. V prvé řadě chybí jasná poptávka po tom, co by maturita měla vlastně ověřovat,“ míní pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Opačný pohled má například Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Znalost matematiky je důležitá nejen pro studium technických oborů, ale i pro rozvoj logického a invenčního myšlení, což je pro práci v digitalizovaných firmách využívajících prvky Průmyslu 4.0 klíčové. Musíme se zaměřit spíš na zlepšení kvality výuky matematiky, nikoliv rušit povinnou maturitu z ní,“ tvrdí jeho prezident Jaroslav Hanák.

Ministr školství si ale stojí za svým: „Nechci, aby třetina žáků byla součástí nějakého experimentu a blamovali jsme se přesvědčením, že ke zlepšení znalostí, kompetencí i výsledků dojde jenom tím, že zavedeme povinnou zkoušku z matematiky.“

Do deseti let

Podle Plagy je povinná maturitní zkouška stále cílovým stavem, ale k němu je nutné se postupně propracovat. „Bavíme se o osmi deseti letech,“ uvedl. Cestou k žádoucí změně jsou revidované rámcové vzdělávací programy, kvalitní příprava budoucích učitelů i nový způsob financování regionálního školství, který umožní výuku v menších skupinách.

Podle platného znění školského zákona by měli gymnazisté a lyceisté zakončit studium povinnou zkouškou z češtiny, cizího jazyka a matematiky na jaře roku 2021, většina ostatních středoškoláků o rok později.