Dopouštějí se jich takzvaní „šmejdi“ poté, co před pár lety skončila zlatá éra jejich zájezdů pro seniory na předváděcí akce. „Dneska tady máme škálu asi dvaceti způsobů podvodů, které ne-ohrožují jen jejich předem vytipované oběti, ale i podnikatelské prostředí v zemi,“ konstatoval Prousek.

Podvodníci například inzercí v novinách a časopisech nabízejí smyšlené zdravotnické služby či léčiva. Někdy se ale staré lidi dokonce pokoušejí připravit o byt nebo dům. Nabídnou jim, že jej prodají a budou jim až do konce jejich života vyplácet rentu. „Hyenismus je v tom, že za nemovitost v hodnotě šesti milionů korun osmdesátiletému stařečkovi nabídnou pětitisícovou rentu. I kdyby žil do sto dvaceti, stejně na tom hodně vydělají,“ prohlásil „lovec šmejdů“ Prousek. Řešením by podle něj mohla být úprava legislativy i důsledné dodržování platných zákonů.

Obdobný názor má i předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Pat-rik Nacher (ANO). „Když jsem požádal ministerstvo spravedlnosti o statistiku, kolik pachatelů trestného činu poškozování spotřebitele bylo stíháno, výsledek mě šokoval. Za tři roky jich bylo jen osm,“ řekl Deníku Nacher. „Ty lidi se nedaří stíhat, protože se jim to těžko dokazuje,“ posteskl si.

Hromadné žaloby

Jednou z cest, jak pomoci podvedeným lidem, je podle Nachera institut hromadných žalob, s nímž počítá ministerstvo spravedlnosti. Pokud by se některá společnost k zákazníkům nechovala férově, mohli by ji v tom případě „napálení“ lidé zažalovat společně, nejlépe prostřednictvím zákaznických organizací. Připravovaná úprava se ovšem v legislativním procesu zpozdila. Ministerstvo spravedlnosti na dotaz, kdy lidé mohou očekávat konkrétní výsledky, Deníku do uzávěrky tohoto čísla neodpovědělo.

Podle Nachera by ale přijetí institutu hromadných žalob postiženým pomohlo. „Pak by nešlo o ojedinělý spor někoho, kdo má čas a energii. Kdyby se to týkalo stovek nebo tisíců lidí, pak tu firmu případná prohra zabolí,“ míní Nacher. „Nejdůležitější je osvěta. Když lidé budou opatrní a po šmejdských produktech nebude poptávka, tak se jim to už prostě nevyplatí dělat,“ dodal.