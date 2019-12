Dovolenou na horách má většina lidé teprve před sebou. Nedočkavci, kteří chtějí na lyže jen na pár hodin a večer potřebují být zase v Praze, mohou zamířit na jih k Sedleci-Prčice. Poblíž něho, v areálu Monínec, je v provozu půlkilometrový úsek horní části červené sjezdovky, kterou obsluhuje vlek s kotvou.

Zasněžovat tam začali už na začátku října. „Technologii Snowfactory, jež vyrábí sníh i při teplotách nad nulou, úspěšně využíváme poslední tři roky,“ uvedl ředitel areálu Jaroslav Krejčí ml. Doplnil, že technický sníh je bez jakýchkoli chemických přísad, k jeho výrobě se používají pouze voda a vzduch.

Provozovatelé předpokládají, že do plného provozu vstoupí nejspíše od vánočních svátků. Hodně bude záležet na vývoji počasí. V provozu pak bude 1,2 kilometru dlouhá hlavní sjezdovka, 170 metrová hotelová sjezdovka a výcvikový skipark s jezdícím pásem a pomou.

70 centimetrů na Ještědu

O uplynulém víkendu zahájili sezonu také na libereckém Ještědu. Lyžovalo se na 400 metrů dlouhé sjezdovce F10, na níž leží kolem 70 centimetrů technického sněhu. Kvůli teplému počasí se však vleky v pondělí opět zastavily. „Nyní děláme vše pro to, abychom udrželi sjezdovku F10 v takovém stavu, jaká je od víkendu, a otevřeli ji pro vás opět co nejdříve,“ oznámili provozovatelé.

Areál nabízí celkem 12 lyžařských drah a devět vleků či lanovek. Kdy najede do plného provozu, zatím není jasné. Svézt se nelze ani na sáňkařské dráze. „Je závislá na přírodní sněhové pokrývce, a tudíž je momentálně mimo provoz,“ doplnili provozovatelé.

Nebýt oteplení, lyžovalo by se už i v Kvasejovicích. Majitelé doufají, že přivítají první sportovce tuto sobotu. „Když se to povede a ustojíme oblevu. Jinak jsme měli bezkonkurenční jeden a půl metru sněhu na skoro celé dlouhé sjezdovce,“ prozradil Deníku jednatel firmy Petr Kroužil. Kromě 700 metrů dlouhé sjezdovky je zasněžená i výcviková školička.

Areál letos pracuje s novým zasněžovacím systémem, což se odrazilo i ve zdražení skipasů. „S cenami jsme hýbali, ale pořád nabízíme rodinné lyžování za české ceny,“ doplnil Kroužil. Celodenní skipas pro dospělého vyjde na 380 korun.

Chotouň: zatím vleky nespouštíme

Do konce vánočních prázdnin by mělo začít fungovat i středisko Šibeniční vrch u Mnichovic. „Za několik mrazivých nocí máme nasněženo skoro polovinu sjezdovek. Nyní čekáme na další dvě až tři mrazivé noci, a spuštění tedy předpokládáme do konce vánočních prázdnin,“ oznámil zástupce střediska Jan Zenkl.

Oteplení potrápilo provozovatele areálu Chotouň nedaleko Jílového u Prahy. „Sněhu už máme celkem dost, ale vzhledem ke špatné předpovědi počasí na následující dny zatím nebudeme areál spouštět,“ uvedli provozovatelé s tím, že zatím nedokážou ani odhadnout, kdy se vleky rozjedou.