Takřka 500 hektarů zabírá největší armádní muniční sklad v České republice, který se rozkládá u Týniště nad Orlicí v Královéhradeckém kraji a kolem něhož je plot v délce 12 kilometrů. Zdejších 71 skladišť s více než 33 tisíci metry čtverečnými užitné skladové plochy hlídá nespočet vojenských policistů.

Ukázky vojenské techniky na základně munice Armády ČR v Týništi nad Orlicí | Foto: Deník

„Jako houbař to pociťuji vždy, když se do okolí skladu vydám na houby. Za ty roky už vím, že do objektu nepronikne ani myš,“ říká k areálu, který se u Týniště rozkládá už přes 50 let týništský starosta Libor Koldinský.