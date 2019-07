Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou (ČSSD) proto nově plánuje sloučit dětské skupiny, provozované většinou zaměstnavateli, s mikrojeslemi a přejmenovat je na jesle. Připravilo už v tomto směru změnu zákona, která má řešit jejich financování.

„Potřebujeme doplnit systém školek, které běžně fungují pro děti starší tří let, dostupnou alternativou i pro mladší děti,“ konstatuje Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového odboru ministerstva.

„V rámci Evropy jsme na tom se sladěním práce a rodiny u maminek skoro nejhůře. Šedesát procent všech absolventů vysokých škol u nás tvoří ženy. Přesto často nemají práci,“ dodává s tím, že když ji konečně seženou, pracují za méně peněz nebo jdou na horší pozici, což má dopad i na jejich důchod.

To, jak konkrétně by se měly zvažované jesle financovat, odmítlo ministerstvo konkretizovat. Prozatím jsou dětské skupiny i mikrojesle dotované z evropských zdrojů, ty by však měly brzy „vyschnout“. Podle informací serveru iDNES.cz ministerstvo připravilo novelu zákona, podle které by tato zařízení měla být od roku 2021 financována ze tří zdrojů – od rodičů, od zřizovatelů a také ze státního rozpočtu.

Místopředsedkyni sociálního výboru sněmovny Olgu Richterovou (Piráti) plán ministerstva udivil. Není si jistá, zda by rozšíření skupin o mikrojesle bylo přínosné a zda by větší počet malých dětí unesly. „Rozumné cesty ze zahraničí jsou státem podpořené rekvalifikace, když někdo zjistí, že ho péče o malé děti naplňuje,“ říká. To je podle ní i koncept mikrojeslí, kde je ale počet dětí omezený. Překvapuje ji, že by se mělo toto směřování změnit.

Bydlení pro rodiny

Státní jesle byly zrušené po několika letech plánování od roku 2014, do té doby spadaly pod ministerstvo zdravotnictví. „Děti, které jsou umístěny v jeslích, nevyžadují zdravotnickou péči v tom smyslu, že by se jednalo o děti nemocné nebo nějak handicapované,“ odůvodnila to tehdejší mluvčí úřadu Viktorie Plívová.

Jejich znovuzavedení ale není jedinou součástí prorodinného balíčku, který MPSV plánuje. „Chceme zavést startovací byty pro mladé rodiny, protože bydlení je základ všeho, a podporu částečných úvazků nebo práce z domova,“ říká Barbara Hanousek Eckhardová.