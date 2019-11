U příležitosti 30. výročí listopadové revoluce se lidé na jeho podnět sešli ve všech krajských městech, celkově pak na 182 místech v celé zemi. Série shromáždění, jež probíhala mezi 8. a 20. listopadem, skončila ve středu v Brně. Dohromady se jich zúčastnilo na 25 000 lidí.

Menší akce jsou důležité

„Regionální akce jsou pro budoucnost klíčové. To, že si i v den, kdy se konala celá řada akcí organizovaných jinými spolky či přímo obcemi, našlo tolik lidí chvilku na demonstrace Milionu chvilek, ukazuje na zásadní zájem velké části občanů o současné dění a současné problémy. Není to jen Letná, ale právě menší místní akce, co nakonec může přilákat pozornost většího počtu místních obyvatel a rozšířit naše požadavky, varování i vize po celé republice,“ uvedl Benjamin Roll, mluvčí spolku.

Na demonstracích a místních setkáních diskutovali lidé o celostátních politických problémech i místních kauzách, které ohrožují jejich prostředí a kvalitu života.

Organizátoři připomínají, že premiér Andrej Babiš či prezident Miloš Zeman nemusí být za pár měsíců u moci, ale program výzvy na budování zdravé demokracie zůstane platný dál. Letos se celkem sedmi akcí ve 350 městech a obcích České republiky zúčastnilo kolem 150 000 lidí.

„Od jarní vlny demonstrací spolu lidé na manifestacích a dalších akcích Milionu chvilek pro demokracii mnohem více diskutují. Pořadatelé jsou kreativní, uspořádali kromě shromáždění na náměstích také promítání filmů, besedy, divadelní představení, výstavy, sousedská setkání a průvody,“ hodnotí mimopražské akce Veronika Vendlová, která má ve spolku Milion chvilek na starosti komunikaci s regiony.

Například v neděli 17. listopadu se pod sjezdovkou v Novém Městě na Moravě sešlo na 150 občanů města a přilehlých obcí. Vysadili lípu a odhalili první pamětní desku Milionu chvilek pro demokracii v České republice.

Nese citát Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Požadavky Milionu chvilek

1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, a nejsou ve střetu zájmů.

2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.