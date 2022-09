Sázka na plyn Evropě nevyšla

Hovoří také o tom, co kromě války vedlo k raketovému růstu cen: „Je to součet více faktorů. Evropa se správně rozhodla řešit klimatický rozměr energetiky, ale nutno říct, že některá politická rozhodnutí v tomto směru byla tak rychlá a razantní, že omezila, až zastavila řadu energetických zdrojů. Počítala s tím, že Evropa a především Německo bez problémů vydrží poměrně dlouhou přechodnou dobu od uhlí k čistým zdrojům na plynu. Z tohoto pohledu se válka strefila do nejhoršího období. Unie si řekla, že už nechce uhlí a Němci, že už nechtějí jádro. A byla shoda na budování obnovitelných zdrojů. Než se to podaří, měly to saturovat plynové elektrárny. A do toho přichází Putinova válka, kdy kohoutek od plynu drží bohužel on.“

Udržet koalici, ale ne za každou cenu

Martin Kuba se zamýšlí i nad nelehkým postavením Petra Fialy: „Premiér má prioritu udržet pětikoalici pohromadě, protože logicky nevidí žádnou jinou vládní variantu, která by byla schopna Českou republiku vést prozápadním směrem. Přitom tam jsou často lidé bez jakékoliv zkušenosti s velkou politikou. Od začátku jsem věděl, že právě to bude Achillova pata této vlády a každý zkušený politik to musel vidět stejně.“

K fungování vládního týmu pak dodává: „Pětikoalice se musí naučit komunikovat s občany, kteří ji nevolili a mají jiný pohled na svět, takže i rétorika musí být jiná. Ale nebude to nic platné, pokud vládní tým nebude mimořádně dobře fungovat, přicházet s řešeními, která lidé budou vnímat jako funkční a ztotožní se s nimi. Pak nebudou mít důvod chodit na demonstrace. Budou vědět, že mají vládu, která je vším, podle nich ne možná ideálně, ale bezpečně, provede, a nebudou v ulicích. Na Petru Fialovi je, aby vybalancoval udržení pětikoalice, ale zase ne za cenu tolerování nějakých špatných výkonů ministrů a nekomunikace s veřejností. To by ho během stejně doběhlo. Míru musí trefit premiér a věřím, že to zvládne.“

