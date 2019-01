/INFOGRAFIKA/ Již do půl hodiny mohou být Pražané na svahu. Lyžovat se dá například na sjezdovkách u Jílového u Prahy a v Mnichovicích. Na rozlehlém prostoru u obory Hvězda se také i letos připravuje dráha pro běžkaře.

Díky příznivému počasí se mohly pustit do umělého zasněžování i níže položené areály a většina z nich už má okolo půl metru sněhu. Na lyže tak lze zajet z Prahy na otočku bez brzkého vstávání a dlouhých hodin strávených na cestě.

Na dvě nejbližší sjezdovky se lyžaři dostanou i příměstskou dopravou, autem je to zhruba půlhodinka. Nacházejí se v Mnichovicích a nedaleko Jílového u Prahy. Druhé ze jmenovaných středisek, Skiareál Chotouň, se chlubí 55 až 75 centimetry sněhu, převažuje technický, ale napadl i přírodní. „V provozu je škola, půjčovna plus servis i občerstvení. Jezdíme denně do 21 hodin,“ pozvali lyžaře provozovatelé.

Zhruba hodinku od hlavního města, u Sedlce-Prčice se nacházejí hned dva areály. Známější Monínec, a Kvasejovice. Oba jsou od sebe vzdálené asi sedm kilometrů.

Lyžařská škola v Kvasejovicích

„Lyžujeme bez přestávky od 9 do 20 hodin, vrcholky jsou na přírodním sněhu. O víkendu se na přírodním sněhu rozjedou i sjezdovky při vleku B,“ oznámili provozovatelé.

Do Kvasejovic se také z Monínce přestěhovala lyžařská škola s půjčovnou Jirsasport.

Novinky připravili i na zmíněném Monínci. Skipark pro výuku lyžování získal větší prostor a je vybaven jezdícím pásem a navazujícím vlekem. Na hlavní sjezdovku byla osazena tři nová zasněžovací děla.

„Pro tuto sezonu jsme do rozvoje areálu investovali 69 milionů korun,“ uvedl Jaroslav Krejčí mladší, ředitel Areálu Monínec. Doplnil, že do ceny skipasů se to nepromítne. „Většinu cen jsme ponechali stejných jako loni,“ informoval Krejčí.