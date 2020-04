K pravidelné změně časů dochází ve většině evropských zemí i států Severní Ameriky. Podle některých odborníků má však tato změna negativní vliv na zdraví i psychiku lidí a neplní ani svůj původní účel, jímž byla úspora energií.

Pro zrušení střídání časů je podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK i většina Čechů. Nedokáží se ovšem shodnout na tom, jaký čas by měl platit celoročně. Zatímco čtvrtina dotázaných preferuje zimní čas, pro letní se vyslovilo asi 44 procent.

Zrušení střídání času podpořil i Evropský parlament

Plán na zrušení povinného střídání standardního a letního času v roce 2021 loni v březnu podpořili i poslanci Evropského parlamentu. Podle návrhu nové směrnice si jednotlivé země samy určí, jaký z časů chtějí zachovat trvale. O svém rozhodnutí mají do letošního dubna informovat Evropskou komisi.

Letní čas, který se uplatňuje ve většině evropských států, byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky před 40 lety, v době takzvaného druhého ropného šoku. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců.