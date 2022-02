Lékaře takový krok popudil. „Poté, co zdravotnictví dva roky drželo nad vodou ekonomiku a za cenu obrovského nasazení dokázalo zachránit desítky tisíc životů, se vláda v resortu rozhodla šetřit nejvíc,“ řekl Deníku prezident Lékařské komory Milan Kubek. Problém podle něj může nastat v hrazení některých neakutních úkonů, například výměn kloubů.

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka se přitom zdravotnictví s nedostatkem financí potýká už nyní. „Stále například trvají zvýšené náklady na ochranné pomůcky, tedy respirátory či dezinfekce. I u malých ambulancí jde o desítky tisíc korun ročně navíc,“ uvedl Zojko v otevřeném dopise vládním představitelům. Zdravotnické odbory jsou kvůli škrtům ve zdravotnictví od minulého týdne ve stávkové pohotovosti.

Zdravotní pojišťovny musejí letos sáhnout do svých rezerv, aby výpadek peněz slibovaných od státu pokryly. Podle schválených pojistných plánů měly letos hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun, krokem vlády ale neplánovaně přijdou o dalších 14 miliard korun.

Přesto věří, že to zvládnou. Část nezaplacených nákladů mimo jiné přesunou do dalšího roku. „Nadějí je i to, že podle ministerstva financí se letos může částečně spravit výběr pojistného,“ řekl Deníku šéf Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Nulový dopad na kvalitu péče?

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že k omezování péče letos nedojde. „Nezvýšení plateb za státní pojištěnce bude mít nulový dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče a odměny zdravotníků. Tento výpadek v příjmech pokryjí zdravotní pojišťovny ze svých fondů,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Příští rok by ale už problém nastat mohl, rezervy ve fondech pojišťoven neustále klesají – zatímco loni v lednu byly téměř 67 miliard, v listopadu už jen necelých 54 miliard korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) o víkendu slíbil, že příští rok vláda platby za své pojištěnce zvýší. V programovém prohlášení navíc kabinet uvádí, že do konce volebního období prosadí jejich pravidelnou valorizaci. Podle Jurečky ale nejdřív v roce 2024.

Podle lékaře a odborníka na ekonomiku zdravotnictví Pavla Vepřeka jsou rezervy zdravotních pojišťoven zatím dostačující. „Jedná se o pár miliard, to není malér. Všichni sice budou křičet, že mají málo peněz, ale to už patří k folklóru,“ uvedl pro Deník. Také Vepřek ale upozorňuje, že kvůli stávajícímu nastavení plateb za pojištěnce by problémy v příštích letech mohly nastat.