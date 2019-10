Likvidace konstrukce včetně pilířů se neobejde bez krátkodobého uzavření dálnice pod mostem, upozornil před týdnem ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. „K plné uzavírce D4 bude nutné přikročit v nočních hodinách z 19. na 20. října,“ konstatoval. Dálnice tedy v noci ze soboty na neděli zůstane zcela neprůjezdná.

S dílčími omezeními provozu na dálnici však musí řidiči počítat i během dne, a to jak v sobotu, tak i v neděli. Harmonogram prací je nicméně naplánován tak, aby nezbytná omezení co nejméně poznamenala jak odjezd Pražanů na víkend, tak i následný návrat.

Částečná uzavírka má začít v sobotu hodinu před polednem, a to uzavřením jednoho ze dvou jízdních pruhů ve směru na Prahu. Hodinu po poledni se přidá i uzavření jednoho pruhu ve směru na Příbram a Strakonice. V režimu 1/1 se pak bude jezdit až do sobotní 19. hodiny, kdy dojde na úplnou uzavírku.

Ta má trvat 14 hodin: do nedělní deváté hodiny. Pak se počítá s tím, že úplná uzavírka opět přejde v uzavírky částečné. Ve směru na Prahu má provoz jedním jízdním pruhem trvat do 14. hodiny, v opačném směru až do hodiny 18. Pak už by se mělo definitivně jezdit v režimu 2/2 – tedy bez omezení.

Krajský úřad v pátek nabídl i informace o stanovených objízdných trasách. „Ve směru od Prahy je objížďka naplánována následovně: na exitu 9 u Jíloviště se sjede z D4 na Klínec, Líšnici, dále na Čisovice a odtamtud zpět na D4 exitem na 18. kilometru u Mníšku pod Brdy. V opačném směru od Strakonic do Prahy auta opustí D4 u Mníšku (exit 18), pak budou pokračovat na Čisovice – a na D4 se připojí už na exitu 14 u Řitky,“ napovídají motoristům krajské webové stránky.

Komplikace čekají řidiče i na Pražském okruhu. Z důvodu pravidelné údržby a kontroly technologie tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra tunelového komplexu Blanka od soboty 19. 10. 2019 od 23.00 hod. do neděle 20. 10. 2019 do 05.00 hod. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.