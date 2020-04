- mají nárok na jednorázový příspěvek 25 tisíc korun od finančního úřadu

- tuto pomoc mohou získat i další OSVČ, třeba samostatní zemědělci nebo lékaři

- je určen pro lidi, pro něž je podnikání hlavní či vedlejší činnost (mimo jiné i podnikající studenti do 26 let)

- žádat o něj mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci

- příspěvek nebude podléhat zdanění

- žádat lze také e-mailem, postačí poslat naskenovaný podepsaný formulář

- ošetřovné vyplacené OSVČ letos nebude podléhat dani z příjmů

- pomoc již schválila vláda i sněmovna, návrh ještě musí schválit senátoři a podepsat prezident

Zaměstnanci

- na základě vládou schváleného programu Antivirus mají zaměstnanci v karanténě kvůli koronaviru nárok na 60 procent průměrného výdělku

- v případě uzavření provozu má zaměstnanec pobírat náhradu 100 procent mzdy, stejně jako v případě nařízení karantény či péče o dítě u více než 30 procent zaměstnanců v provozu

- pokud zaměstnanec nemůže pracovat kvůli omezení dostupnosti nezbytných vstupů (surovin, výrobků či služeb), pobírá náhradu 80 procent průměrného výdělku

- stojí-li práce kvůli omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy pobírá zaměstnanec náhradu 60 procent průměrného výdělku

- žádosti o pomoc za měsíc březen mohou zaměstnavatelé podávat od 6. dubna. Úřad práce by jim příspěvky měl vyplatit do několika dnů

Odložení splátek úvěrů a hypoték

- jednotlivci i firmy postižené dopadem pandemie koronaviru by si mohli požádat o přerušení splácení na tři nebo šest měsíců

- dopad krize nebude třeba nijak prokazovat, stačí to věřiteli oznámit

- odložit půjde splátky spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem a také splátky úvěrů zajištěných termínovanou operací na kapitálovém trhu

- odklad se naopak nebude týkat kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingových úvěrů a operativního leasingu

- přestože si lidé mohou odložit splátky až na půl roku, od placení úroků je změna neochrání. Platit je ovšem budou muset až v samotném závěru splácení celého úvěru

- úroky budou zachovány ve smluvní výši, u spotřebitelských úvěrů budou moci dosáhnout nanejvýš úrovně základní sazby ČNB (repo sazby) navýšené o osm procentních bodů, nyní tedy devíti procent

- nebude však možné odložit splátky u úvěrů, u nichž měl dlužník k 26. březnu zpoždění se splátkou delší než 30 dnů

- návrh již schválila vláda i sněmovna, ještě jej musí schválit senátoři a podepsat prezident

Sociální pomoc

- ministerstvo práce připravilo mimořádné opatření, podle něhož by příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo příspěvku na péči navýšeného o 2000 korun nemuseli dokládat příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za kvartál až do června by jim tak stát dávky v dosavadní výši poskytl automaticky

- lidé, kteří se ocitnou ve finanční nouzi, mohou požádat Úřad práce o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, kteří s nimi zůstanou doma na ošetřovném kvůli koronaviru