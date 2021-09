Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Za pondělí eviduje ministerstvo zdravotnictví 391 odhalených případů koronaviru a v úterý 583. Více případů bylo naposledy v druhé půlce května.

Loni touto dobou začaly počty stoupat nad tisíc, ve druhé půlce října nad deset tisíc, maximem při loňské podzimní vlně bylo na začátku listopadu přes 15 700 potvrzených případů za den. Hospitalizovaných bylo před rokem kolem 250, z toho téměř 60 leželo na JIP. Na konci loňského září pak stouply počty přes tisíc, v listopadu už nemocniční péči vyžadovalo přes 8000 nakažených.

Podle odborníků by ale díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, neměla v letošním roce taková situace nastat. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ve středu uvedl, že v září je mezi novými případy covidu-19 asi 30 procent školních dětí. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných.

Očkování v Česku

Zdravotníci podle aktuálních dat ministerstva aplikovali od začátku očkování loni v prosinci přes 11,59 dávek vakcíny proti covidu. V úterý bylo naočkováno 13 135 lidí, zhruba o 5000 méně než před týdnem. Plně naočkovaných je v zemi přes 5,8 milionu lidí.

Za poslední dva týdny byla k prošetření Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nahlášená tři podezření na úmrtí v době po očkování proti covidu, celkově jich je 109. Ústav upozorňuje, že mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Lidé za uplynulých 14 dní nahlásili také 297 podezření na jiné nežádoucí účinky, celkem jich je od začátku očkování 8161 z celkem více než 1,7 milionu dávek. Většinou popisují reakce jako horečku, zimnici, únavu, reakci v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně. Vyplývá to z pravidelné zprávy SÚKL, znovu ji aktualizuje 23. září.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 413 lidí s covidem-19 dosud zemřelo.

Incidenční číslo, tedy týdenní počet nově nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel, stouplo k dnešku na 22 z předchozích 20. Ještě před týdnem byla celostátní incidence 13. Naopak reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného nepatrně kleslo, a to na 1,43 z předchozích 1,47. Nad zlomovou hodnotou jedna se reprodukční číslo drží dva týdny. Pokud je větší než jedna, epidemie zrychluje, pod touto hodnotou zpomaluje.