Laboratoře v Česku ve čtvrtek udělaly 8009 testů na nový koronavirus, o 155 méně než o dosud rekordní středě. Celkový počet provedených testů tak stoupl na 114 854.

Denní přírůstek v počtu nakažených zatím kolísá, za posledních deset dní potvrdili hygienici nákazu koronavirem každý den v průměru u 200 lidí. Klesající tendenci má pak podíl osob, u kterých se nemoc covid-19 prokázala, na celkovém počtu testovaných v daném dni.

Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze, kde na sto tisíc obyvatel připadá přes 98 nakažených. Hlavní město má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě testy potvrdily 1342 případů, což je přibližně čtvrtina ze všech nakažených v zemi. Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Moravskoslezském kraji s 584 případy.

Při zohlednění počtu obyvatel je však na druhém místě Olomoucký kraj s 546 infikovanými, což znamená, že na každých sto tisíc obyvatel tam připadá přibližně 86 nakažených.

Údaje z krajských hygienických stanic ukazují, že mezi nakaženými převládají ženy (51 procent). V nejvíce ohrožené věkové skupině osob starších 65 let dosud chorobou covid-19 onemocnělo 968 osob, větší počet nakažených hygienici hlásí pouze ve věkové skupině od 45 do 54 let. Vůbec nejnižší počet nemocných (291) je pak mezi dětmi mladšími patnácti let.

Ve čtvrtek zemřelo v českých nemocnicích osm lidí s nákazou novým koronavirem, uvedlo ministerstvo. Všichni zemřelí byli starší 60 let. Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19 tak stoupl na 113. Hospitalizováno bylo ve čtvrtek 446 pacientů s koronavirem. U 98 z nich mělo onemocnění těžký průběh. Více než třetina z nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravilo, nebo bylo propuštěno do domácí karantény.

Velikonoce bez tradičních bohoslužeb

Křesťané si dnes, na Velký pátek, připomínají ukřižování Ježíše Krista. Na památku Kristova utrpení a smrti se tradičně připravují obřady v kostelech, kvůli zákazu shromažďování a karanténě ale letos nebudou moci věřící chodit společně do kostelů, ani se účastnit tradičních bohoslužeb.

Domovy pro seniory a podobná zařízení musejí od pátku zajistit testování svých zaměstnanců na koronavirus, a to každých čtrnáct dní. Zařízení musejí rovněž vést evidenci vyšetření a případnou nákazu zaměstance oznámit hygienikům, kteří mu následně nařídí karanténu.