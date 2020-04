Koleda a návštěvy

Na velikonoční koledování letos raději zapomeňte, nebo se vystavíte v lepším případě pokutě, v horším nákaze. "Podle současných opatření to není možné," prohlásil už v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pomlázku si budou muset odpustit jak dospělí, tak děti. Samozřejmě mohou koledovat v rámci užší rodiny tedy u sebe doma. Ústřední krizový štáb ale lidi vyzval, aby upustilio návštěv příbuzných. Doporučuje se zde komunikace přes videoaplikace. Zakázáno je i hromadné opíjení se.

Bohoslužby

Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky roku. Mimo jiné jsou i jedním z vyhrazených termínů pro křty dospělých lidí. Není proto divu, že stoupá i počet věřících, kteří míří do kostela. Letos jsou ovšem hromadné bohoslužby zakázány. Lidé si je mohou pustit v televizi či přes web. Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví pak vyzvaly věřící, aby na Bílou sobotu večer po setmění namísto návštěvy mše dali do okna zapálenou svíčkou. "ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá," konstatuje se v prohlášení.

Cesta na chalupu

Podobně jako o každém víkendu i nyní mohou lidé vyjet na chyty či chalupy. Byť to ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje. Měli by se ale opět držet na svém pozemku a vyhnout se setkáváním s místními obyvateli.

Cesty do přírody

Výlety do parků i přírody zůstávají povoleny, ale opět za stejných podmínek. To znamená, že se lidé musejí pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o členy rodiny nebo obyvatele jedné domácnosti. A neměli by se ani nadále shlukovat. Doporučuje se proto jít spíše mimo výletnická centra, protože tam bude méně lidí.

Sport

Tento týden se trochu uvolnila pravidla a lidé mohou navštěvovat venkovní sportoviště. Platí zde i výjimka pro nošení roušek. Ale přitom musejí udržovat minimálně dvoumetrové odstupy. Doma lze cvičit bez omezení.

Nákupy

Do otevřených obchodů je možné zajít, opět je ale potřeba dodržovat pravidla jako například odstupy či roušky. Nově se ve čtvrtek otevřely i hobbymarkety, prodejny stavebnin, železářství a prodejny a servis jízdních kol.