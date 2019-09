Na druhém místě zůstali Piráti se 17 procenty, od minulého měření oslabili o 1,5 procentního bodu. Třetí ODS si polepšila o 1,5 bodu na 14,5 procenta. Do Sněmovny by se dále dostaly SPD s osmi procenty, ČSSD s šesti procenty a s pěti procenty STAN a KDU-ČSL. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 0,9 až 3,1 procentního bodu.

Spolu s KSČM by se do dolní parlamentní komory nedostala TOP 09. "Považuji tento průzkum za nedůvěryhodný," sdělil ČTK k výsledkům průzkumu předseda KSČM Vojtěch Filip. "Průzkum společnosti Kantar CZ nepodceňuji ani nepřeceňuji. Mnohokrát byla v minulosti KSČM v průzkumech ostrakizována, ale výsledek byl pak jiný," napsal ČTK místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

SPD i sociální demokraté si od června pohoršili shodně o půl bodu a STAN ztratil procentní bod. Naopak lidovci si proti červnu připsali půl bodu navíc. O půl bodu si polepšila i nová politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů, ke vstupu do Sněmovny by jí to ale nestačilo. Získala by 3,5 procenta hlasů. Zelení by dostali 2,0 procenta.

Spokojenost s politickou situací

Průzkum zjišťoval rovněž spokojenost Čechů se současnou politickou situací. Kladně se v tomto ohledu vyjádřilo 27 procent lidí, což je o tři body méně než před prázdninami. Na obdobnou hodnotu podle průzkumu klesla spokojenost naposledy loni v srpnu, kdy byla medializována kauza údajného únosu syna Andreje Babiše (ANO).

Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy se spokojenost s politickou situací nejvíce snížila u voličů hnutí ANO, a to z 63 procent na 49 procent. "Dá se to z části vysvětlit tím, co se dělo v průběhu léta okolo ministerstva kultury a několikerého odcházení nebo neodcházení ČSSD z vlády, což mohlo na voliče ANO působit negativně. U voličů ČSSD tento efekt ale nevidíme, dokonce tam došlo k mírnému nárůstu," řekl Ranocha.

Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 30. srpnem, tedy současně s vrcholící kauzou ohledně jmenování nového ministra kultury. Spor o výměnu ministra trval čtvrt roku. Prezident Miloš Zeman odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu, ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. I poté ale se jmenováním Michala Šmardy (ČSSD) do čela kultury otálel, i když na tom ČSSD trvala. Nakonec se Šmarda vzdal nominace a sociální demokracie jako nového kandidáta vybrala Lubomíra Zaorálka, kterého Zeman jmenoval na konci srpna.

Volební modely Kantar CZ ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct.):

Strana srpen 2019 červen 2019 květen 2019 duben 2019 březen 2019 únor 2019 leden 2019 volby v říjnu 2017 ANO 30,0 25,5 27,5 30,0 33,0 31,0 32,0 29,64 Piráti 17,0 18,5 17,5 16,0 19,0 17,5 16,5 10,79 ODS 14,5 13,0 12,5 13,5 13,5 12,5 13,5 11,32 ČSSD 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 5,0 7,27 KSČM 4,5 5,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,76 SPD 8,0 8,5 10,5 8,5 5,5 9,5 7,0 10,64 KDU-ČSL 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 5,0 5,8 TOP 09 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,5 5,31 STAN 5,0 6,0 7,0 6,0 3,5 5,0 5,0 5,18

Zdroj: Kantar CZ