Poslanci se už zabývají návrhem zákona na úplný zákaz klecových chovů slepic.

Čtyřicet minut dlouhé video pořízené v jedné z klecí produkční Farmy Svinčany v Pardubickém kraji provozované společností Vejce.cz ukazuje každodenní život nosnic v tomto zařízení. K němu podle všeho patří strádání i boje o životní prostor.

V malé kleci jsou oškubané slepice, které po sobě šlapou, krčí se na bidýlku, kde se nemohou vzpřímit, protože k tomu jednoduše nemají prostor. Na "zemi", kterou v kleci tvoří dráty, leží mrtvá slepice, ostatní ji oklovávají. Na konci dlouhého záběru ještě dochází k hromadné bitce.



„Video podává věrné svědectví o každodenním životě slepic v klecových chovech. Slepice jsou vystresované, agresivní a o kus životního prostoru doslova bojují. A to i přesto, že snímaná klec byla naplněna jen ze tří čtvrtin. Takové zacházení se zvířaty do 21. století rozhodně nepatří a my vítáme návrh poslanců na legislativní zákaz klecových chovů slepic v ČR,“ prohlásil předseda spolku ochránců zvířat Obraz Marek Voršilka.

Podívejte se na video, které zveřejnil spolek Obraz:

Lidí nechtějí klecové chovy

Skupina poslanců napříč politickým spektrem v prosinci představila Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat, který by vedl k úplnému zákazu klecových chovů slepic od roku 2027. Poslanci tak zareagovali na společenskou nevoli vůči klecovým chovům, která trvá od zveřejnění záběrů z českých farem v červnu 2018.

„Utrpení slepic se stalo velkým tématem pro celou zemi. Veřejnost si nepřeje slepice zavírat do malých klecí, kde si nemohou ani protáhnout křídla. Supermarkety se již zavázaly, že přestanou prodávat vejce z tohoto typu chovu. Teď už skutečně zbývá přesvědčit jen politiky, aby vyslyšeli názor veřejnosti a podpořili návrh na úplný zákaz těchto chovů,“ dodal Marek Voršilka.