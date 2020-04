Teprve v pozdním odpoledni ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) vychrlil několik příkladů, k nimž by kabinet přistoupit nemohl, pokud by nepracoval v právním rámci krizového režimu (přednostní zásobování, omezení shromažďovacího práva, využití armády atd.).

Sněmovně to stačilo k tomu, aby po celodenní diskusi rozhodla o trvání stavu nouze do 30. dubna.

V té době by mělo být jasné to, po čem řada poslanců volala, ale nedočkala se. Hamáček reagoval na jejich výzvy, aby vláda předestřela souhrn dalších kroků odkazem na amerického experta Fauciho: „Jediný, kdo má nějaký plán, je ten virus.“ A dodal: „My jsme připraveni odpovídat na celou řadu otázek, ale otevřeně řečeno, nikdo z nás nemá detailní plán A, B, C, D, jak epidemii zvládneme, protože situace se průběžně vyvíjí.“

Není to úplně pravda. Z analýzy zdravotnických dat, ale také vývoje různých segmentů ekonomiky lze sestavit scénář postupného uvolňování restrikcí a návratu do téměř normálních kolejí. Přesně tak to učinil rakouský kancléř Sebastian Kurz, který národu oznámil, jak bude postupovat.

Obchody s plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnická centra a hobbymarkety se v Rakousku mají otevřít 14. dubna, začátkem května pak všechna nákupní centra, obchody a kadeřnictví. Další služby, restaurace a hotely budou fungovat od půlky května.

Zajisté o tom ve Vídni rozhodli na základě podrobného rozboru. Proč česká vláda nemohla postupovat stejně? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) alespoň slíbil, že po Velikonocích představí plán podložený argumenty epidemiologů. Jak uvedl premiér Babiš, každé rozvolňující opatření se bude posuzovat z hlediska jeho dopadů a kontinuity s již existujícími opatřeními.

Snad se tedy občané dočkají nějakého logicky zdůvodněného harmonogramu, podle něhož si budou moci zařídit své životy, ať už jde o podnikatele, malé živnostníky nebo zaměstnance. Měla by skončit doba, kdy se vládní opatření mění v řádu hodin a ve stejném tempu zásadní výroky střídají stejně rozhodná dementi.