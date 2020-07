„Musíme si v pondělí říct, jak dál. Po době relativního klidu máme zpátky problém, pojďme ho řešit. Ministerstvo zdravotnictví to není schopné nastartovat, tak to dejme zpátky armádě, která to už jednou dobře zvládla na jaře,“ nechal se ministr vnitra slyšet v pořadu Partie televize Prima.

Hamáček ale zároveň připustil, že se zapojením armády by musel souhlasit ministr Lubomír Metnar. A taky by (ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, pozn. red.) musel přiznat, že mu to nefunguje,“ dodal.

Hamáček podle svých vlastních slov také očekává, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vládě v pondělí představí plán opatření pro případ zvyšování počtu nakažených koronavirem. Podle jeho názoru by lidé měli vědět, jaká opatření mohou očekávat, pokud se epidemie bude dál šířit.

"Očekávám, že (Vojtěch) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo," uvedl Hamáček. Podle něj by opatření měla být předvídatelná a lidé by měli vědět, na co se mají připravit. "Musíme v pondělí říci, jak dál, a přestat řešit, co kdo kde řekl," uvedl vicepremiér.

Reagoval tak na výtky premiéra Andreje Babiše (ANO), že svým doporučením opět nosit roušky zasahoval do Vojtěchových kompetencí.

Technoparty jako riziko

Ministr vnitra se v televizi vyjádřil i k Technoparty na Benešovsku. „Kdyby tam ty dva tisíce lidí zůstaly, policie by zasáhla,“ připustil Hamáček s tím, že akci považuje za rizikovou.

Systém tří stupňů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce posléze uvedl, že v pondělí představí systém tří pohotovostních stupňů opatření proti šíření nového koronaviru. Nový systém má plnit roli pandemického plánu, kvůli jehož absenci čelí vláda a ministerstvo zdravotnictví kritice.

"Stupně budou podle síly komunitního šíření," vysvětlil ministr. Dodal, že v současnosti by například Moravskoslezský kraj nebo Praha dosahovaly středního, oranžového stupně. Systém je navržen jako regionální, protože situace v jednotlivých krajích se významně liší, doplnil.

Na systému ministerstvo spolupracovalo s epidemiology a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Na jednotlivé stupně budou podle ministra navázána konkrétní opatření, ať už jde o povinnost nošení roušek nebo organizaci zvláštních oddělení v nemocnicích.

Vláda s ohledem na rostoucí počet nakažených od soboty v celém Česku opět zavedla povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad 100 lidí. Od pondělí bude omezena kapacita těchto akcí na 500 osob, nyní činí 1000 lidí. Postup vlády, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, jaká opatření a kdy začnou platit ani kdy budou ohlášena, se dočkal kritiky.

"Myslím, že v situaci, která je poměrně napjatá, by měli hlavní činitelé vytvářet naopak pocit jistoty a ten zmatek naopak narovnávat," řekl dnes v Otázkách senátor Marek Hilšer.

Páteřní síť laboratoří

Ministerstvo zdravotnictví chce rovněž zřídit páteřní síť laboratoří pro testování lidí na covid-19, která bude fungovat sedm dní v týdnu. Nyní se často stává, že soukromá zařízení si o víkendu berou volno, upozornil Vojtěch. Dodal, že ze 134 nových míst na krajských hygienických stanicích je zatím obsazeno pět, ale výběrová řízení nebyla ukončena a jasno bude v srpnu.

"Chceme řídit centrálně zdravotnictví, které se v posledních dvaceti letech naprosto decentralizovalo," řekl ministr. Dodal, že elektronická nástroje tzv. chytré karantény podle něj fungují, ale problémy jsou právě třeba s fungováním testovacích laboratoří. Ty jsou nyní zpravidla v soukromých rukou a často nepracují z pohledu ministerstva dostatečně rychle a spolehlivě. Jak by přesně měla páteřní síť fungovat, to ministr neupřesnil.

Vojtěch také řekl, že z vládou schváleného navýšení míst na hygienických stanicích zatím ministerstvo obsadilo minimum, ale vyhodnocení je zatím předčasné. "Vyhodnotíme si to někdy na začátku srpna, jak jsme byli úspěšní a jak jsme ty místa obsadili," řekl. Dodal, že problém může být se sháněním kandidátů na lékařské pozice, kde se například na Vysočině nepřihlásil nikdo. Senátor Marek Hilšer k tomu řekl, že se s hygienickou specializací za poslední rok atestovali dva lékaři.

Podle ministrových dřívějších vyjádření by se noví pracovníci měli soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s covdem-19, s využitím nástrojů chytré karantény. Ta poté, co přišla pod ministerstvo zdravotnictví, čelí kritice jako neúčinná. Například v dnešním pořadu Partie televize Prima ji kritizoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Jsou tam určitě ještě rezervy, na kterých musíme pracovat," řekl ke kritice Vojtěch, ale odmítl, že by systém selhával.

Hamáček: K volbám v karanténě je nutná změna zákona



K tomu, aby v říjnových krajských a senátních volbách mohli hlasovat i lidé v karanténě kvůli koronaviru, je podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka třeba změna zákona, Parlament by ji mohl projednat v srpnu či v září ve zrychleném režimu. Uvedl to dnes v Partii televize Prima. V úterý chce na ministerstvu probrat možná řešení se zástupci parlamentních stran.



"Ať uděláme cokoli, tak to bude muset znamenat změnu volebního zákona," uvedl Hamáček. Senát ve středu vyzval vládu, aby nalezla řešení v rámci platných zákonných pravidel. Hamáček ale uvedl, že bude třeba upravit ustanovení zákona, podle něhož lidé v karanténě kvůli zdravotnímu stavu nemohou hlasovat. Zákaz volit by měl zůstat zachován například pro pacienty s otevřenou tuberkulózou, uvedl ministr.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že by bylo možné najít i jiná pravidla. Podobně jako prezident České stomatologické komory Roman Šmucler zmínil možnost dezinfekce hlasovacích lístků. "Řešení existují a my je budeme navrhovat, chceme zachovat volební právo co nejvíce lidem," řekl Vojtěch. Hamáček uvedl, že na návrzích řešení pracuje místo dovolené jeho náměstek Petr Mlsna.



Vojtěch zdůraznil, že v žádném případě nepřipustí odklad voleb. "Já myslím, že my jsme schopni s epidemiology, s hygieniky nastavit pravidla tak, aby se volby konaly," řekl.



Senátor Marek Hilšer z klubu Starostů uvedl, že volební komisaři by mohli ověřovat volbu lidí v karanténě například prostřednictvím QR kódů. Vojtěch dodal, že většina z nich je v preventivní karanténě a skutečně nemocných je méně. Oba se shodli na tom, že situaci mohla vyřešit i korespondenční volba, s jejímž zaváděním prý ministerstvo vnitra příliš váhalo. Hamáček uvedl, že do podzimních voleb se nestihne zavést hlasování poštou. Podle Hilšera je postup ministerstva vnitra skandální. "Pokud bude nějaké velké množství lidí v karanténě a nebudou moct volit, tak v tomto opravdu stát selhal," řekl. Podle Senátu by mělo být schváleno alespoň do sněmovních voleb v příštím roce.



Poslankyně ODS Jana Černochová v debatě na Primě uvedla, že volby se i při epidemii koronaviru uskutečnily v Polsku nebo v Jižní Koreji. Každý z voličů měl k dispozici před volební místností hygienické rukavice nebo pero pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči mohli využít i speciálně upravené volební místnosti. Možnost korespondenčního hlasování má podle České televize většina státu v Evropě, výjimkou je vedle ČR Chorvatsko, Řecko, Malta, Kypr a Bulharsko.



Hamáček uvedl, že udělá vše pro to, aby lidé s koronavirem mohli volit. Zároveň ale odmítl připustit, aby kvůli obavě z nákazy k volbám nepřišly statisíce lidí. "Nesmíme vyděsit drtivou většinu voličů, aby nespadla volební účast," dodal.



Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční 2. a 3. října společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Hamáček vyloučil, že by kvůli epidemii koronaviru počítal se zákonným odkladem voleb.