„My jsme spolu chodily od první do deváté třídy na základku na Bartošově čtvrti. Tam jsme prožívaly dětství a mládí. Ze začátku se nijak extra netvářila na učení, ale zřejmě jí tatínek domluvil. Pamatuju se, že v deváté třídě většinou stála a i na záchod šla se zacpanýma ušima a učila se, učila, protože věděla, že bez vzdělání to nepůjde,“ řekla Trávníčková.

Později slavná spolužačka podle ní v dětství bydlela s rodiči v bytě na Obecinách a byla velice cílevědomá. „Bylo vidět, že ta holka věděla, co chce. Tatínek ji v tom podporoval. Navíc byla krásná, akorát nikdo neví, že byla černovlasá. Takže fotky, co mám ze školy, jsou ještě s černovlasou Ivanou s ofinou. Potom, když šla do Prahy, se odbarvila,“ vzpomíná Trávníčková.

Po ukončení základní školy se cesty obou spolužaček rozešly. Zatímco Trávníčková studovala stavební průmyslovku, Trumpová gymnázium. „Díky tatínkovi Ivana hodně lyžovala, byla i v reprezentaci. Potom odešla do Prahy, já jsem zůstala tady. Sem tam jsme se ale potkaly. Pamatuji si, že jsem Ivanu potkala v době, kdy jsem už pracovala. Ona jela na pincku (motocykl Jawa 50) a došel jí benzin. Tak si ode mě půjčila prachy. Doteď je nemám a mám z toho legraci, že mi Ivana dlužila peníze,“ řekla s úsměvem Trávníčková.

Do Čech se opakovaně vracela

Po svém odchodu do zahraničí se Trumpová do Česka vracela, spíše než do Zlína však podle Trávníčkové mířila do Prahy. „Viděla jsem ji pak akorát jednou u Velkého kina, to byla s rodiči. Bylo to zrovna v době, kdy se měla za Donalda vdávat,“ řekla Trávníčková. Za Trumpa se Zelníčková provdala v roce 1977. V roce 1990, v době, kdy se rozváděli, přijeli oba do Zlína na pohřeb Ivanina otce Miloše Zelníčka.

Její matka Marie stále žije, Trávníčková se s ní i díky své někdejší práci v médiích dobře zná. „Je mi paní Zelníčkové strašně líto, protože žádný člověk by se neměl dívat na úmrtí dítěte, dítěti do hrobu,“ povzdychla si Trávníčková.

V mládí Trumpová závodně lyžovala, byla modelkou, poté emigrovala na Západ a dobře se provdala. Díky sňatku s druhým manželem Donaldem Trumpem se vyšvihla mezi smetánku, po rozvodu se ale sama stala úspěšnou podnikatelkou. Čtyřikrát rozvedená žena měla tři děti, všechny s Trumpem, a byla i desetinásobnou babičkou.