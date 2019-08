/ROZHOVOR/ Ilona Chrtová je ředitelkou pražské příspěvkové organizace Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna posledních sedm let. Za jejího vedení se podařilo kompletně opravit interiéry domácností, ve kterých žijí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Komfortní a naplněný život jim má přinášet také přístup zdejšího stacionáře, který je de facto zrcadlovým protikladem klasické „ústavní péče“.

Motto vašeho centra zní Hledáme cestu bez plotů. Znamená to, že lidé u vás nežijí „pod zámkem“?

Poskytujeme domov osobám s různými stupni mentálního i fyzického onemocnění. Jsou u nás lidé všech generací od malých dětí po sedmdesátníky. V každé domácnosti žije šest až osm lidí, kterým pomáhají s běžnými činnostmi dva nonstop přítomní zaměstnanci.

Každá domácnost je samostatná ekonomická jednotka, která si připravuje večeři, uklízí, pere, rozhoduje o výběru nábytku i výzdobě atd. Klienti se samozřejmě zapojují v různé míře, s ohledem na svůj stav. Vymýšlíme pro ně různé aktivity a mnoho z nich se odehrává mimo naše areály. Zapojujeme se do života zdejší komunity, která to přijímá celkově skvěle. Musíme mít neustále o klientech přehled, jinak ale mohou dělat prakticky cokoliv a kdekoliv.