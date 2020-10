„Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly pan prezident Miloš Zeman rozhodl, že ústavní akt předávání státních vyznamenání bude odsunut a bude se konat 28. října v příštím roce,“ uvedl na tiskové konferenci hradní kancléř Vratislav Mynář.

Na webových stránkách Pražského hradu se tak pouze 28. října ve 20:00 hodin objeví seznam těch, komu bylo vyznamenání uděleno. Ve večerních hodinách bude také první nádvoří Pražského hradu slavnostně nasvíceno v barvách české trikolóry. Výročí 28. října připomene i slavnostní střídání hradních stráží, které proběhne v pravé poledne a na jeho konci zazní státní hymna.

Na tiskovém brífinku, která proběhla bez dotazů novinářů, Mynář nastínil, jak měl vypadat slavnostní ceremoniál, čímž dle svých slov uváděl „na pravou míru dezinformaci, již se objevila v médiích.“

„Neplánovali jsme, že by by byl raut nebo recepce,“ popsal s tím, že ústavní akt měl proběhnout jen ve Vladislavském sále za účasti vyznamenaných, prezidenta a nejnutnějšího personálu včetně televize.

Ostrá kritika pražského primátora

Než Zemanův kancléř z tiskovky „utekl“, stihl odpovědět na nedávnou kritiku pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová.“

„Chtěl bych se všem vyznamenaným omluvit za slova primátora Hřiba, který slavnostní akt předávání vyznamenání, cituji, nazval párty na Hradě pro papalášskou smetánku,“ prohlásil Mynář.

Podle Mynáře primátor Hřib označil svým twitterovým vyjádřením za hladová prasata i veterány z druhé světové války, zesnulého zpěváka Karla Gotta i ty, kteří „denně bojují za naše životy“. Ty všichni jsou totiž letos mezi vyznamenanými.

„To je nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání. Kdyby pan primátor Hřib měl v sobě alespoň trošku slušnosti, tak se všem omluví, okamžitě odstoupí a někde v soukromí si nafackuje,“ dodal kancléř.

Hřib později odpověděl opět prostřednictvím sociální sítě s tím, že Mynář jeho slova „nepravdivě překroutil“.

„Původně plánované oslavy 28. října jsem označil za ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu,“ napsal Hřib a dodal, že je rád, že došlo k odsunutí konání této události, protože by pro smetánku z Hradu neměla platit jiná pravidla než pro takzvaných dolních 10 milionů ve zbytku celé republiky.

Prymula k Zemanovi: Vážím si toho

Až dosud prezident Zeman opakovaně uváděl, že bude o předávání vyznamenání usilovat. „Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných,“ uvedl již dříve Zeman pro Blesk.

Šéf vládního resort zdravotnictví však ve středu uvedl, že pořádat ceremoniál je vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nevhodné. „Vážím si toho, že pan prezident dal na mé doporučení a předávání státních vyznamenání 28. 10. zrušil," reagoval Prymula na oznámení Kanceláře prezidenta republiky. Zeman přitom má v úmyslu vyznamenat právě Prymulu.

„Chtěl bych poděkovat všem vyznamenaným, kteří se nebáli přijet na Pražský hrad a osobně převzít ocenění z rukou pana prezidenta. V této těžké době je v tom kus osobní statečnosti a zaslouží si úctu a obdiv,“ řekl kancléř Mynář na tiskovém brífinku.

Zpěvák Daniel Hůlka, jenž kvůli současným Zemanovým postojům a urážkám podnikatelů či dalších skupin obyvatel dotčených vládnimi restrikcemi ohledně nemoci covid-19 naopak „metál“ (teď už bývalému příteli) vrátí, fanoušky pozval na procházku z Vyšehradu na Pražský hrad.