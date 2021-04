„Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014,“ řekl Babiš.

Při výbuchu došlo k materiálním škodám, zahynuli při něm dva lidé a byla ohrožena bezpečnost obyvatel okolních obcí. „Chtěl bych ocenit práci našich bezpečnostních složek a policie ČR, které i v době pandemie odvedly profesionální práci,“ uvedl premiér.

„Česká republika je svrchovaný stát a musí na to reagovat,“ dodal. S materiálem BIS se podle Babiše v pondělí seznámí všichni ministři vlády. Premiér také uvedl, že by vláda měla dokument odtajnit, aby si veřejnost mohla udělat obrázek sama.

„Velmi mě mrzí, že takto vážně utrpí česko-ruské vztahy, ale musíme reagovat. Jsme v podobné situaci, jako Británie při otravách v Salisbury,“ doplnil Babišova slova vicepremiér a ministr vnitra a dočasně pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček.

Ten si dnes předvolal ruského velvyslance a oznámil mu, že se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli bezpečnostními složkami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb SVR a GRU. „Do 48 hodin musí opustit Českou republiku 18 pracovníků ruské ambasády,“ uvedl.

„To také vysvětluje, proč jsem nemohl odpovídat na otázky ohledně zrušené cesty do Moskvy,“ vysvětlil události předchozích dní. Plánovaná cesta do ruské metropole byla podle Hamáčka jen zastíracím manévrem, který měl umožnit hladký průběh kroků české diplomacie.

Česká republika podle Hamáčka o situaci informuje partnery v Evropské unii a NATO a žádá je o spolupráci. „Instruoval jsem naše velvyslance při EU a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbětice,“ informoval. Sám bude o případu jednat s ministry zahraničí zemí EU v pondělí.

Policie hledá Petrova a Boshirova

Policie České republiky současně na svých webových stránkách zveřejnila žádost o pomoc při pátrání po dvou osobách, které se měly v období od 11. do 16. října 2014 pohybovat na území České republiky.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

„Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Alexander PETROV, nar. 13. 7. 1979 a Ruslan BOSHIROV, nar. 12. 4. 1978, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai POPA, nar. 18. 7. 1979 a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan TABAROV, nar. 23. 10. 1975,“ uvádí PČR.

Výzva Policie ČR: "Pokud někdo tyto osoby viděl, nebo ví cokoliv o jejich pohybu a činnosti na území ČR, nechť to sdělí na tel.: 241 768 649 (operační středisko NCOZ), případně v běžné pracovní době na tel.: 974 760 530 (NCOZ expozitura Olomouc)."

Stejná jména přitom figurovala právě v případě otravy bývalého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je ale nepravděpodobné, že by se oba muže podařilo vyslechnout. „Vyžadovalo by to ruskou spolupráci a to nepovažuji za pravděpodobné,“ uvedl v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM).

V době, kdy se dvojice měla pohybovat ve Zlínském kraji, se podle týdeníku Respekt z muničních skladů ve Vrbětnicích vyskladňovaly zbraně. Tyměly být distribuovány na Ukrajinu, která byla v té době v ozbrojeném konfliktu s Ruskem.

K výbuchu přitom zřejmě nemělo dojít v České republice, ale až při transportu zbraní na území jiné země či na moři. Podle serveru Lidovky.cz se dvojice rusů měla do areálu ve Vrběticích dostat den před výbuchem a nastražit tam výbušné zařízení. To ale mělo explodovat předčasně. Ministr Havlíček v neděli uvedl, že cílovou destinací bylo s nějvětší pravděpodobností Bulharsko.

Návštěva muničního skladu ve Vrběticích byla veřejně deklarovaným cílem hledané dvojice. „Povolení ke vstupu do areálu nevystavuje společnost Imex, ale VTÚ jako majitel skladů. V rozhodné době byla společnosti Imex Group ohlášena ze strany obchodního partnera jedna návštěva inspektorů, ta se však neuskutečnila. Jména, která jsou uváděna, nejsou společnosti Imex Group známa,“ regoval na dotaz Deníku, zda podezřeli muži areál navštívili, mluvčí Imex Group Radek Ondruš. Více zde.

Generál Petr Pavel: Jde o akt státního terorismu

Generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a vojenského výboru NATO míní, že akce ruských agentů je „aktem státního terorismu“. Deníku sdělil, že vyjádření premiéra Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka je zásadní informace s mimořádnými dopady, ale naštěstí ne událost urgentniho bezpečnostního významu.

„Je to pokračování agresivního stylu ruské zahraniční politiky s bezskrupuloznim využitím všech prostředků. Akce vedena příslušníky speciální jednotky vojenského zpravodajství proti civilnímu zařízení suverénního státu je aktem otevřené agrese a nebojím se říct státního terorismu. Proti tomu se musíme velmi razantně postavit. Sami i ve spolupráci a součinnosti se spojenci,“ zdůraznil.

Ruská reakce

Z Ruské strany zatím přišla pouze krátká reakce. „Praha si je velmi dobře vědoma, co bude po takovýchto ‚tricích‘ následovat,“ uvedla podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharova.

Za absurdní označil tvrzení premiéra Babiše první zástupce předsedy zahraničního výboru Rady federace (horní komory ruského parlamentu) Vladimir Džabarov. „Rusko nemá nic lepšího na práci než vyhazovat do povětří nějaké sklady. Nikdy jsme Česko nepovažovali za svého protivníka,“ uvedl.

Pokud by přitom Kreml přistoupil k odvetné akci a rozhodl se vyhostit stejný počet českých diplomatů z ambasády v Moskvě, znamenalo by to prakticky její uzavření. Česko má v ruské metropoli méně než 20 diplomatů.

Takové odvetné akce jsou podle bývalého konzula v Petrogradu Vladimíra Votápka běžnou praxí. „Pokud země s důvodem vyhoštění svých diplomatů nesouhlasí, vyhostí stejný počet diplomatů i ona. Pokud tedy Rusko vyhostí 18 českých diplomatů, vědomě tím eskaluje napětí,“ řekl ve vysílání České televize. Plánované vyhoštění českých diplomatů v neděli potvrdli také Hamáček.

„Bylo by lepší, kdyby Rusko přihlédlo k velikosti české ambasády v Moskvě. Ale o možné reakci Kremlu jsme věděli a připravili se na ni,“ řekl Hamáček v OVM. Připustil také, že již ve středu situaci v Praze konzultoval s českým velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou.

Právě Pivoňku si ruská strana v neděli předvolala, následně oznámila, že jako odvetu vyhostí 20 zaměstnanců ambasády, z toho 16 diplomatů. Zemi musí opustit do zítřka.

K výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku došlo v říjnu a prosinci 2014.



První ze skladů vybuchl 16. října. Obsahoval 50 tun munice, která byla výbuchem odhozena až do vzdálenosti 800 metrů. Při výbuchu zemřeli dva lidé.



Druhý sklad explodoval o tři měsíce později. Obsahoval 13 tun výbušnin a nacházel se více než kilometr od místa původního výbuchu. Již tehdy právní zástupce firmy, která měla sklad pronajatý, uvedl, že sklad nemohl explodovat samovolně.