Rusko čelí silnému mezinárodnímu tlaku, ať už kvůli napětí na ukrajinské hranici, uvěznění Alexeje Navalného nebo kauze Vrbětice. Jak odpoví ruská propaganda, která využívá i dezinformační scénu?

Trollí armáda už jede naplno. Máme předběžná data, nakolik se zvýšila kadence a množství dezinformací týkajících se české kauzy. Hlavní linie ale zatím vychází z oficiální linie, která je jasná – Kreml všechno popírá. Dezinformátoři začali okamžitě využívat hlasy, které zjištění zpravodajců zpochybňují. Říkají, že ve vyjádření českých představitelů je spousta děr, snaží se vytvořit dojem, že nám vláda neříká všechno.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Důkazy o pohybu dvou agentů GRU ve Vrběticích a jejich aktivitách jsou ale velmi pádné. Jak se fakta dají zpochybnit?

Nezapomeňme, že jde o bezpečnost státu, takže zpravodajské služby, ale ani vláda nám nemohou říkat všechno. Některé informace prostě musejí zůstat utajené. Bohužel právě to dezinformátorům nahrává, neboť jim to otevírá cestu k fabulaci o věcech, které nelze ověřovat z veřejných zdrojů.

Už se nějaké alternativní „příběhy“ objevují?

Jejich autoři především opakují, že není dost informací pro tak dramatické odhalení. Dost prostoru jim také nabídla nejasná vyjádření premiéra Babiše a ministra Hamáčka ohledně plánované cesty do Moskvy, která měla být údajně součástí diverzní akce, což ale nikdo nepotvrdil. Dezinformace jsou založeny na tom, že zpochybňují důvěru ve státní instituce. Pokud se jejich vrcholní představitelé chovají takto, je opravdu těžké lidi přesvědčovat, že jim mají věřit.

Exprezident Václav Klaus ve svém stanovisku uvedl, že mu to připomíná atmosféru 50. let minulého století naruby. Kdyby prý vyhrál americké volby Donald Trump, opožděná kauza Vrbětice by se nikdy nestala a do třetice, že jde o zastírací manévr vlády, která chce odvést pozornost od nezvládnuté covidové krize. Co tomu říkáte?

Pan Klaus by už asi neměl komentovat nic, zjevně mu to začíná lézt na mozek. Dříve byl velice prozápadní a aktivně prosazoval transatlantickou vazbu. Pokud se teď otáčí směrem k Rusku a důvěřuje ruské propagandě, je to opravdu smutný příběh.

Může se dezinformační scéna jeho výroků chytit?

Myslím, že naopak Václav Klaus pracuje s výroky dezinformační scény, kterým uvěřil.

Jak se lidé mají orientovat ve změti různých fám, které se teď na ně z různých webů pohrnou?

S určitou nadsázkou bych doporučila, aby nedůvěřovali slepě ničemu. Od jakékoli zprávy by si měli udržet zdravý kritický odstup. Není správné se nechat ovládnout emocemi a hned se utvrdit v tom, že toto je naprostá pravda, zatímco tohle je lež. Je dobré si vše ukládat do mysli a neuzavírat se do informační bubliny, ale pracovat s tím dál. Musíme počkat na podrobnější a komplexní shrnutí věcí. Nedělejme unáhlené závěry, protože přesně to si dezinformátoři přejí.