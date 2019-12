Pravda ale byla úplně jiná, než server uváděl: šlo o hosty místní restaurace Indian By Nature. Protože daná ulice je jednosměrná, autobus je vyložil na pravé straně, zatímco restaurace byla naproti vlevo. Turisté jen čekali na svou delegátku.

„Opravdu nechápeme, proč někdo fotí naše zákazníky a dělá z toho skandál. Neptáme se na národnost zákazníků. Denně k nám jezdí několik skupin turistů z hotelů, máme radost, že naše restaurace je vyhledávaná,“ napsalo serveru Manipulatori.cz, který se zaměřuje na odhalování nepravdivých či manipulativních zpráv, vedení restaurace Indian By Nature.

Informaci, že jde o migranty, vyvrátili i zástupci policie: „Pražská cizinecká policie se na lokalitu nádraží na Florenci a blízké okolí pravidelně zaměřuje a přijíždějící autobusy v součinnosti s ostatními kraji kontroluje. Podobnou praxi dosud policie nezaznamenala,“ řekla tehdy Pražskému deníku mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Server Aeronet proslul opakovaným publikováním nepravdivých nebo zavádějících zpráv. Zpráva o extremismu Odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra za 1. čtvrtletí letošního roku ho zmiňovala jako anonymní internetový projekt, sledovaný xenofobně orientovanými aktivisty. (Podle jednoho z loňských pořadů České televize Reportéři ČT stojí za Aeronetem jistý Marek Pešl z jihočeského Branišova, na jehož jméno jsou vypsány statisícové exekuce. Pešlova rodina ho podle svého vyjádření pro ČT považovala za mrtvého, protože zmizel v roce 2003 a od té doby o sobě nedal vědět. Podle slovenského obchodního rejstříku se Pešl pokoušel podnikat v této zemi, kde se mohl i skrývat před českými exekutory, pozn. red.)

Podle Petra Nutila ze serveru Manipulatori.cz byla zpráva o migrantech u restaurace modernizovanou variantou staršího hoaxu o „dovozu migrantů z Německa do Česka“, který šířil mimo jiné senátor Jaroslav Doubrava.

Proč tento hoax?

„Je to jeden z dlouhé série článků ruské dezinformační války na našem území,“ řekla Deníku publicistka a spisovatelka Alexandra Alvarová, která se specializuje na dezinformace v oblasti sociálních sítí. „Cílem je k smrti vyděsit obyvatele menších měst, kteří nepřišli nikdy do styku s cizinci a snadno uvěří umně narafičeným materiálům. Ten narativ je pořád stejný – cizí divoké černé tváře zaplavují naše města a vesničky. Pudový strach, při němž lidé přestanou racionálně myslet a začnou jednat násilně – to je smysl každé propagandy už od staré Číny. Funguje to velmi dobře,“ dodala.

Podle Nutila je běžné, že se osvědčené falešné zprávy recyklují. „Lidská paměť je krátká, paměť na internetu ještě kratší a vždy se najde dostatek lidí ochotných věřit sebevětšímu blábolu. A v neposlední řadě provozovatel dezinformačního webu na nich opakovaně má slušnou návštěvnost,“ dodal Nutil.