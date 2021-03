Lékaři chtějí po státu unikátní přístroj pro covidové pacienty. Bez úspěchu

Plicní ventilátory a covid. To jsou dvě nejčastější spojení, která už rok rezonují nejenom v české společnosti. Použití ventilátorů u lidí, kterým kolabují u nemoci covid-19 plíce, však není tak jednoduché a nestačí jen „strčit“ hadičku se vzduchem do nosu a čekat, co bude dál. Důležitá je i poloha pacienta.

Lékaři slíbené přístroje na skenování plic, které pomohou řídit plicní ventilaci, nedostali. Čekají už od jara. | Foto: Deník/Petr Vaňous

A právě ulehčit práci nejenom lékařů, ale i zdravotnickému personálu, může řešení, na kterém se podíleli i čeští vědci. Jde o zapojení speciálních polohovacích lůžek, které dokáží komunikovat s takzvaným Elektrickým impedančním tomografem (EIT). Ten je v současnosti nejmodernější způsobem funkční diagnostiky plic. Pomocí elektrod dokáže EIT neinvazivně lékařům přesně říci, co se momentálně v plicích děje. „A bez toho, abychom s pacientem jezdili po různých rentgenech a cédéčkách. V reálném čase nám ukáže, jak plíce dýchají a pomáhá nám v rozhodnutí, jak umělou ventilaci co nejefektivněji nastavit. Dusí se mladí i sportovci. Je to boží dopuštění, popisují lékaři z první linie Přečíst článek › Výhodou této technologie je i skutečnost, že na jedno oddělení stačí jeden přístroj, který dokáže u každého pacienta ventilaci individualizovat. Každý pacient totiž potřebuje jinou péči a EIT lékařům velmi pomáhá v rozhodnutí, jak umělou ventilaci řídit.“ říká Michal Otáhal z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Speciální polohací lůžko Ta zatím jako jediná v republice tímto přístrojem disponuje. A vlastní i speciální polohovací lůžko, které s technologií EIT komunikuje a v reálném čase dokáže pacienta správně polohovat. Zjednodušeně: dochází k „houpáním“ pacienta tak, že to nejenom že nezatěžuje personál, ale pomáhá i k lepšímu okysličení krve. Zdravotníci tak nemusí složitě s pacientem manipulovat, ale postel to udělá za ně. Pražská nemocnice je ale stále jediná, která přístroj má. Přitom už skoro rok leží na stole ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a také ministerstva zdravotnictví projekt na vytvoření sítě páteřních nemocnic, které by tato lůžka a přístroj, jež je pro lékaře potřebný i v necovidové době, vlastnily. O přístroj projevily zájem lékaři v FN u svaté Anny v Brně, FN Ostrava či FN Hradec Králové. Primář ARO Martin Stankovič: Pacientům s covidem už neříkám, že to bude dobré Přečíst článek › „Je to metoda, kterou se snažíme získat dlouhodobě. U velké části nemocných je v současné době velmi obtížné ventilátor nastavit tak, aby ventilace byla účinná a zároveň bezpečná. A u covid nemocných pacientů je EITvelice důležitý, neboť správné nastavení ventilace je velmi složité. Pomocí správné léčby, a ventilace do ní spadá se snažíme aby pacient nakonec neskončil například na mimotělním krevním oběhu ECMO. Navíc chrání před poškozením těla umělou plicní ventilací,“ potvrzuje Pavel Dostál, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové. Ke splnění snu nechybí hradecké fakultní nemocnici speciální lůžka, ale právě EIT. „My ta polohovací lůžka máme, ale zase nemáme EIT,“ říká Dostál, který již nevěří tomu, že se mu dostane pomoc od státu. Na nabídku nikdo nereaguje Přitom již na jaře minulého roku připravovalo MPO program na zakoupení osmi přístrojů EIT, z nichž jeden vyjde na dva miliony korun. Přestože jsou přístroje řádně atestovány, schváleny i Ministerstvem zdravotnictví, dodnes na ně čekají lékaři marně. Zemřel nám tatínek, v nemocnici nebyla kapacita, píší lidé ministrovi Blatnému Přečíst článek › „Již v květnu jsme měli v České republice čtyři přístroje připravené k dodání do nemocnic. Bohužel avizovaná objednávka k výrobci nedorazila, a my jsme museli přístroje vrátit. V současné době jsme schopni přístroje zarezervovat, ale celosvětová poptávka je tak velká, že v ČR by mohly být nejdříve za dva až tři měsíce. Objednávku jsme však zatím stále neobdrželi. Nabídka je již několik měsíců na stole, ale nikdo na ní nereaguje,“ informoval Jan Vodňanský, klinický a produktový specialista autorizovaného distributora přístrojů EIT. MPO se však k tomuto projektu nezná. „Projekt se primárně týká financování zdravotnických zařízení. S dotazy, zda je či není nezbytný, je proto třeba kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl mluvčí MPO Marek Vošahlík. Ministerstvo zdravotnictví se zatím na dotaz Deníku k projektu nevyjádřilo. A lékaři již nedoufají v pomoc státu: „Už jsem ztratil víru, že se k nám přes naše ministerstva tato technologie k nám dostane. I proto jsem se obrátil na Evrospkou unii, aby nám pomohla,“ uvedl Pavel Dostál.

