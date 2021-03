Narůstá počet prováděných testů, jejich pozitivita záchytu je přitom podle Blatného srovnatelná s tím, co zaznamenaly předtím dobrovolné testy pro veřejnost, tedy okolo jednoho až dvou procent. Daří se zároveň zachytit osoby, které jsou nakažené, avšak nevykazují žádné příznaky. „To je jednoznačně cílem,“ řekl ministr.

Firmám přitom doporučuje především formu samotestování. „Je to pro zaměstnance nejpohodlnější, mohou se otestovat přímo v zaměstnání,“ doplnil. Pozitivní testy přitom okamžitě míří do systému evidence. V minulosti však ministerstvo doporučovalo testování především prostřednictvím závodních lékařů. „Testování nemá být směrováno na veřejná odběrná místa,“ uvedl Blatný.

Upozornil také, že antigenní test vypovídá o stavu ve chvíli, kdy je proveden. „Jestliže jsem negativní, tak to neznamená, že musím být negativní celý další týden. Neznamená to, že firma může rezignovat na opatření,“ varoval. Není tak například možné pořádat schůzky bez ochrany úst, nebo přestat používat respirátory, dodržovat rozestupy a podobně.

„Pokud jste byl v úterý otestován a ve středu vám není dobře, neznamená to, že nemáte covid. Můžete. Nepůjdete do práce a zavoláte lékaři,“ vyslovil ministr jednoznačný návod, jak postupovat. Poděkoval současně všem zaměstnavatelům i zaměstnancům, že se do projektu testování zapojili. Trvat přitom bude minimálně do května.

Očkování a situace v Česku

Česká republika v pátek překročila milion podaných dávek vakcíny. Alespoň jednu dávku očkování již dostalo přes 700 tisíc pacientů. V březnu podle Blatného dorazí přes 1,1 milionu dávek a v dubnu dalších více než 2,1 milionu dávek.

„Dobrou zprávou je, že do očkování se zapojili i praktičtí lékaři,“ uvedl Blatný a doplnil, že se již zapojilo více než 60 procent ordinací těchto lékařů. Podařilo se přitom proočkovat již většinu zdravotníků (více než 60 procent).

Očkování podle Blatného přispělo k výraznému poklesu nákaz mezi lékaři a obdobný je vývoj i u ostatních zdravotníků. Klesá přitom počet nákaz i v pobytových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory. „Očkování je jediná cesta z krize ven. Očkujeme i nadále jen schválenými látkami a snažíme se navyšovat dodávky jednotlivých vakcín,“ uvedl.

Ministr také upozornil, že koronavirus není jen onemocněním starších osob. „Vidíme mladé lidi na jednotkách intenzivní péče a někdy to může být s fatálním koncem. Právě proto je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou nastavena. Jakkoli se to zdá banální, samotné nošení roušek a respirátorů dělá obrovský rozdíl,“ řekl Blatný.

Uvolnění opatření

Ministerstvo zdravotnictví příští týden zváží možnost uvolnění některých opaření. Podle Blatného však nelze očekávat razantní změny. Jednat by se mohlo například o rozšíření perimetru, ve kterém se občané mohou pohybovat.

Počty nových případů koronaviru v Česku postupně klesají, ve čtvrtek laboratoře odhalily 11 083 pozitivních vzorků, tedy zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných pacientů ve vážném stavu ale zůstává vysoký. Pozitivní zprávou jsou i počty očkovaných, které dosahují rekordních hodnot.

K léčbě nakažených by mohl přispět i lék ivermectin, jehož použití v nemocnicích v pátek schválilo ministerstvo zdravotnictví. Lékaři ho však pacientům mohou podat pouze s jejich informovaným souhlasem.