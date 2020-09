„Pořád si myslím, že není správné, aby se občané ČR skládali na zaplacení výživného u nezodpovědných rodičů,“ konstatoval poslanec Jan Bauer (ODS) s tím, že hlavní problém je ve vymáhání dlužné částky u soudu. „Za tři roky jsem od jediného ministra spravedlnosti neslyšel návrh, jak to řešit,“ dodal.

Omezené koníčky

Tento nedostatek přiznal a i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která s návrhem zákona přišla. „My jím řešíme nevymahatelnost práva v České republice,“ konstatovala.

Stát by podle ní při vymáhání výživného měl sáhnout i k drastičtějším opatřením. „Použila bych celou paletu nástrojů, kterou stát má a které fungují i v zahraničí. Od zákazu koníčků, fotbalu, hokeje přes domácí vězení, aby neplatiči mohli chodit jen do práce,“ dodala. Neplatiči by si podle ní mohli odpracovat výživné i při veřejně prospěšných pracích. Tyto návrhy podle ní padaly i na koaličních jednáních, ale nakonec neprošly.

Až dva roky

Návrh, který poslanci projednávali, počítá s tím, že by stát platil za nezdárné rodiče samoživitelům a samoživitelkám až tři tisíce měsíčně, a to po dva roky. „Sedmdesát pět procent vyžadovaného výživného je do této částky, průměrná výše je dva tisíce,“ uvedla Maláčová. Podmínkou by bylo, aby se samoživitelé pokusili předtím dluh vymáhat exekučně.

Podle některých poslanců je ale omezení na dva roky nesmyslné. „Nepřijde nám logické, aby rodič pobíral dávku na dítě například mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem života a pak to skončilo,“ míní Olga Richterová (Piráti), která v té souvislosti podala i pozměňovací návrh. Podle něj by nebylo náhradní výživné časově omezeno.

Necelá miliarda

Poslanci zasedající v sociálním výboru nakonec s vládním návrhem vyslovili souhlas. Rozhodující ale bude hlasování celé sněmovny a pak i Senátu.

Pokud návrh projde, měl by platit od příštího roku. Týkal by se asi 24 tisíc dětí, roční náklady by byly zhruba 880 milionů korun. Peníze by stát po neplatičích vymáhal. Odhadovaná návratnost je deset procent.