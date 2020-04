Jednou z nedělních obětí je také seniorka z domova důchodců u Havlíčkova Brodu. Měla jiné vážné nemoci. Další je pak seniorka (ročník 1940), která ležela ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle nemocnice měla rakovinu a COVID-19 nebyl příčinou úmrtí.

První úmrtí člověka s koronavirem také dnes ohlásil Karlovarský kraj, kde zemřel 82letý muž z Chebska s dalším chronickým onemocnění. Kraj má ale také prvního vyléčeného pacienta.

První tři případy nemoci COVID-19 oznámilo Česko 1. března, zatím nejvyšší denní nárůst počtu nemocných ministerstvo zaznamenalo v pátek, kdy jich přibylo 373. V sobotu počet nakažených vzrostl o 262.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že situace v počtu nakažených v Česku není nejpříznivější. "Nastává kritická fáze epidemie, kdy uvidíme, jak si na tom s tou epidemií stojíme," řekl. Situaci bude podle něj možné ale vyhodnotit až v následujících dnech.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli apeloval na občany, aby dodržovali vládní opatření. "Podle našich expertů, pokud bychom neudělali ta opatření, tak bychom byli dnes někde na 10 tisících nakažených, a my jsme zatím pod tři tisíce," uvedl v Událostech. Doplnil, že vrchol epidemie Česko teprve čeká.

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale rostl také počet testů na koronavirus. V pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve.

V sobotu ale podle údajů na webu ministerstva provedených testů proti pátku ubylo, a to o zhruba 900 na 4326. Celkem tak bylo provedeno v Česku na 40 700 testů na koronavirus.

Hygienici v neděli také zrušili přísná omezení, která dva týdny svírala uzavřenou oblast Litovle, Červenky a Uničova. Omezení pohybu a izolace zde skončí o půlnoci z neděle na pondělí. Hlídky policie a vojenské policie se stáhnou, přístupové cesty budou od pondělí opět průjezdné.

Zážitky z uzavřené Litovle psal redaktor Deníku Jiří Fišara:

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na twitteru vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se inspiroval v ČR a zavedl také povinné nošení roušky na veřejnosti. Předseda vlády uvedl, že video vyzývající lidi k nošení roušek poslal většině evropských prezidentů a premiérů. Za vzkaz ho zkritizoval například předseda lidovců Marian Jurečka, podle kterého premiér nemá na nošení roušek v ČR zásluhu.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob