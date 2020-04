On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Vláda se dohodla na nových pravidlech, podle kterého se budou od příštího týdne otevírat další obchody. Doposud je otevírala podle toho, co prodávají. "Nebudeme navrhovat oborové členění, ale podle metrů čtverečních prodejních ploch. To je způsob, jakým budeme uvolňovat provozovny," řekl vicepremiér aministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Vláda se prý inspirovala v dalších evropských zemích. "Bude to proces několikatýdenní. Příští týden uvolníme další provozovny a dáme s předstihem vědět," dodal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch následně uvedl, že vláda prodlouží omezení činnosti správních orgánů a orgánů veřejné moci do 19. dubna 2020.

Změnu doznala i povinnost nosit roušky na veřejnosti, a to prostřednictvím několika výjimek. Nově ji nemusí nosit osoby se závažnými poruchami autistického spektra, řidiči veřejné dopravy, kteří jsou sami v oddělené kabině a posádka osobního automobilu, pokud se jedná o členy jedné domácnosti.

V současnosti už výjimku mají řidiči osobních automobilů, kteří jsou ve voze sami, děti do dvou let věku a lidé na veřejných sportovištích. Sportovci ovšem musejí dodržovat rozestup minimálně dva metry. U ostatních tak povinnost včetně maximálně dvoučlenných skupinek (pokud nejde o rodiny) na veřejnosti i nadále platí.

"Zrušili jsme mimořádné opatření, které zakazovalo čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví. Toto opatření jsme učinili, neboť jsme netušili, jak velkým zásahem bude epidemie pro zdravotnictví. Nyní je možné toto opatření zrušit," uvedl také Vojtěch.

Pro hygienické stanice, které se připravují na zavedení chytré karantény, vláda schválila finanční injekci ve výši 165 milionů. Ty pujdou zejména na mimořádné odměny pro zaměstnance, které vychází přibližně na 50 tisíc korun na osobu.

"Musíme být velmi odpovědní a chtěl bych všechny poprosit, abychom během svátků navzdory krásnému počasí dodržovali opatření týkající se omezení pohybu a nošení roušek na veřejnosti. Ta stále platí, nebyla zrušena a budou vymáhána. Pokud by se ukázalo, že lidé nejsou zodpovědní, budeme my jako ministerstvo zdravotnictví proti dalšímu rozvolňování," zdůraznil Vojtěch.

Pro kulturu zasaženou opatřeními proti kulturu vláda uvolní až miliardu korun, přičemž 440 milionů půjde na nezávislé umění, 300 milionů pak pro kulturu v regionech.

"Jsme rád, že vláda schválila balíček na záchranu kultury. Kulturní zařízení a organizace mají jiný charakter, jsou to nezisková zařízení a nemohou využívat půjček a jiných prostředků pro účely byznysu. Žijí z dotací a důležitým příjmem jsou pro ně návštěvníci. Proto jsem rád, že jsme se dohodli," uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Prymula: Dosáhli jsme poměrně slušného úspěchu

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se na závěr tiskové konference vyjádřil k vývoji epidemie koronaviru na českém území. "Dosáhli jsme poměrně slušného úspěchu v tom, že se nám podařilo pandemii zastabilizovat. Máme stabilní přírůstek každý den. Za pravidel, která tady byla zavedena, jsme schopni celý ten proces kontrolovat. Optimismus musí mít své ale. Pokud budeme vše dodržovat, budeme to zvládat i nadále," konstatoval.

Nákaza koronavirem se v Česku prokázala už u 5 335 lidí, ve středu přibylo 295 pozitivních případů. Počet obětí s koronavirem přesáhl stovku, podle posledních údajů zemřelo 104 lidí. 243 pacientů se z nemoci uzdravilo.

Podle Prymuly bude nutné s postupným uvolňováním opatření zintenzivnit proces chytré karantény, který byl vyzkoušen na jižní Moravě. "Je to komplex celé řady opatření, která jsou provázána do celého tohoto modelu. To, co jsme řešili a kde byla řada problémů, byla otázka laboratorního segmentu. Dostali jsme se přes 8000 prověřených vzorků za den. V tuto dobu provádíme postupnou optimalizaci tak, abychom mohli vzorky, které zatím čekají, převést do jiných laboratoří, kde dostatečná kapacita je," uvedl Prymula.

"Armáda byla vyškolena pro potřeby chytré karantény. Medici by měli působit jako mezistupeň mezi hygieniky a call centry," dodal.

Prymula zdůraznil, že o Velikonocích nebudou standardní bohoslužby. "S kardinálem Dukou jsme se dohodli na bohoslužbě, která bude přenášena televizí a proběhne za naprosto striktních bezpečnostních požadavků," uzavřel.