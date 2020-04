Jednou z nedělních obětí je seniorka z domova důchodců u Havlíčkova Brodu. Měla jiné vážné nemoci. Další je pak seniorka (ročník 1940), která ležela ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle nemocnice měla rakovinu a COVID-19 nebyl příčinou úmrtí.

Před víkendem úřad naposledy měnil počty úmrtí pacientů s koronavirem ve čtvrtek, kdy po krátké hospitalizaci v pražské Všeobecné fakultní nemocnici zemřely dvě ženy z domova důchodců v pražské Michli.

Právě senioři patří mezi nejohroženější nákazou koronavirem a v nejméně sedmi domovech pro seniory se nákaza už objevila.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že situace v počtu nakažených v Česku není nejpříznivější. "Nastává kritická fáze epidemie, kdy uvidíme, jak si na tom s tou epidemií stojíme," řekl. Situaci bude podle něj možné ale vyhodnotit až v následujících dnech.

„Aktuální graf mezidenních nárůstů ukazuje, že jakkoliv vládní opatření zabírají, není zdaleka vyhráno a následujících pár dní bude klíčových. Proto je třeba všechna nařízení dodržovat," napsal také na svém twitteru vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Aktuální graf mezidenních nárůstů ukazuje, že jakkoliv vládní opatření zabírají, není zdaleka vyhráno a následujících pár dní bude klíčových. Proto je třeba všechna nařízení dodržovat!!! #spolutozvladneme pic.twitter.com/B55Tj2ib5T — Jan Hamáček (@jhamacek) March 29, 2020

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale roste také počet testů na koronavirus.

Za pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. Údaje o počtech testů za sobotu ministerstvo zatím nezveřejnilo. Celkem už ale bylo provedeno v Česku přes 40 700 testů na koronavirus.

"Máme sice poměrně vysoký nárůst, ale zase se musíme podívat na to, že každý den testujeme stále více a více," uvedl také ministr Vojtěch s tím, že je pro prodloužení nouzového stavu o třicet dní.

Prodloužení nouzového stavu

Stejný názor v pátek vyjádřil i premiér Andrej Babiš. "Ano, myslím si, že se tomu nevyhneme," konstatoval v rozhovoru pro ČT. Nouzový stav byl v Česku vyhlášen 12. března, a to zatím na dobu třiceti dnů. Potrvá tak nejméně do poloviny dubna.

Šéf ústředního krizového štábu Roman Prymula zmínil, že po Velikonocích by se striktní omezení mohla mírně uvolnit, protože se zavede tzv. chytrá karanténa, tedy cílené trasování, testování a izolace infikovaných. O tom mimo jiné hovořil s Deníkem i ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček.

„Pokud se projekt spustí, velmi zjednoduší trasování a de facto by měl omezit plošná opatření. Když se teď objeví nějaké velké ohnisko nákazy, hygiena má jedinou možnost zásahu, totiž zavření celé lokality, jak se to stalo v Olomouckém kraji. S inteligentním trasováním by to bylo jednodušší a nemělo by to na obyvatelstvo takové dopady. Vnitro tuto cestu podporuje a stojí o to, aby byla zavedena co nejrychleji,“ řekl Deníku Hamáček.

Schillerová chce pozastavit splácení hypoték

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v nedělní Partii televize Prima uvedla, že vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března a počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ. Byl jím člověk, který se léčil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Počet úmrtí pacientů s koronavirem v Česku se změnil v sobotu za čtvrtečních devíti obětí.

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje, počet nakažených Američanů překročil přes 121 tisíc a přes 2000 lidí tam na nákazu zemřelo.

Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10 tisíc. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82 tisíc, zaznamenala Čína, kde se nový typ koronaviru objevil loni koncem roku poprvé a kde nemoci podlehlo na 3300 lidí.